Aprendeu marxismo com Salema, civismo com Agostinho, militância com Cunhal

"No fim do liceu havia de encontrar três homens que [o] marcaram profundamente, dando um sentido mais esquerdista e uma maior consistência ideológica à [sua] posição sentimental de antifascista" (Portugal Amordaçado): Álvaro Salema, Agostinho da Silva e Álvaro Cunhal.

E, no entanto, "entre eles havia, claramente, antagonismos marcados nas conceções, nos estilos e na forma de abordar os problemas nacionais" (Ditadura e Revolução). Por exemplo, Álvaro Cunhal e Agostinho da Silva, "como tipos humanos, situam-se nos antípodas um do outro" (Portugal Amordaçado).

Álvaro Salema, "compagnon de route do PCP", seu professor de Filosofia que lhe deu lições particulares, "marxista heterodoxo, nesse tempo muito preocupado com Nietzsche e Freud, imbuído do criticismo sergiano [isto é, de António Sérgio] (de quem, aliás, se considerava discípulo), envolto aos nossos olhos numa aura romântica que lhe dava o longo cativeiro sofrido nos Açores" (ibidem). Dez anos mais velho, "havia nele um idealismo filosófico que casava mal com o marxismo" e "disse-me muitas vezes que Marx não era tudo". Seriam "amigos próximos (...) pela vida fora, até ele morrer. (...) Porém, foi sempre incapaz de cortar com o Partido Comunista, mesmo após o 25 de Abril. Tivemos diversas discussões a esse propósito; nunca se quis inscrever no Partido Socialista" (Ditadura e Revolução).

Agostinho da Silva, seu professor de Literatura, um "místico laico, apóstolo nessa época da heroicidade cívica" (Portugal Amordaçado). Com dezoito anos de diferença, "tinha uma vida cultural mais lata, uma formação humanística muito sólida, era o homem do Grego e do Latim... Muito sedutor, comunicativo, aberto, curioso, era alguém totalmente desinteressado das coisas materiais, (...) não era um alinhado, foi sempre ferozmente independente". No fundo, "ensinou-me o civismo, despertou-me para a cultura, orientou-me o espírito crítico, sempre com grande sentido de liberdade, avesso a todo o tipo de dogmatismo" (Ditadura e Revolução).

E Álvaro Cunhal, prefeito e regente de estudos no Colégio Moderno, que lhe deu lições de Geografia antes de entrar na clandestinidade, uma "personalidade ímpar", com "olhar penetrante de iluminado, indomável força interior ao serviço de uma mística" (Portugal Amordaçado). "Suscitou também o [seu] interesse pela literatura e pelo movimento cultural do neorrealismo, que na época começava a ser pujante, afirmando-se nas letras, nas artes e na cultura" - e Soares tornou-se amigo dos escritores e artistas da sua geração. Cunhal convidava-o a ver exposições ou a assistir a uma conferência sobre literatura. "Achava-o um homem coerente e fascinante, um idealista, um puro que sonhava com a revolução e, ao mesmo tempo, um esteta: andava sempre bem vestido, trajava com gosto, embora modestamente. (...) Era, para mim, o revolucionário típico, um homem que estivera na União Soviética [por essa época, ainda se desconheciam os crimes de Estaline], que, quando fora preso, não falara na polícia e que se sabia que era importante no Partido Comunista". E, quando se foi embora, escreveu-lhe "uma carta de incitamento a uma vida política orientada em determinado sentido" (Ditadura e Revolução).

"Muito mais tarde, Soares atribuirá a Agostinho da Silva e Salema uma influência sobre si "muito mais duradoura e profunda" [Ditadura e Revolução]", escreve Joaquim Vieira (Uma Vida). "No entanto, a análise do seu imediato percurso político à época dá a entender que Cunhal o terá então influenciado mais que os outros dois (o que porém, mais tarde, poderá ter-lhe sido desconfortável reconhecer) " (ibidem).