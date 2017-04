Pub

No Senegal, na ilha de Gorée, o Presidente da República recebeu uma "lição de esperança no futuro". Aos portugueses diz que não têm razão para ter uma "autoestima pequena"

Depois de cinco dias de visitas de Estado a Cabo Verde e ao Senegal, Marcelo Rebelo de Sousa não tem dúvidas: o balanço das duas viagens é "positivo". As relações de "amizade" saem reforçadas, a cooperação será, garante o Presidente da República, aprofundada em várias áreas - das relações comerciais à educação - e a língua portuguesa, um dos grandes "trunfos" utilizados pelo Presidente da República durante as visitas aos dois países, é mesmo importante para consolidar as ligações e dar voz ao entusiasmo sentido pelas comunidades.

"Portugal tem no mundo, de facto, um acolhimento singular" e os portugueses "não têm razão para ter uma autoestima muito pequena", afirma o Chefe do Estado, quando desafiado a explicar as razões que levam à forma calorosa com que é recebido em boa parte dos locais visitados pela comitiva presidencial, como ocorreu quando, nesta quinta-feira, na ilha de Gorée, no Senegal, foi acolhido em clima de festa por dezenas de crianças, repetindo a experiência do dia anterior, em que, à saída da Universidade Cheikh Anta Diop, em Dacar, foi aplaudido por uma verdadeira multidão.

E, porque está fora do país, o Presidente da República quer que também em Portugal a mensagem seja bem compreendida e que o "êxito" das visitas seja partilhado com quem se mantém dentro de portas. "Sinto-me muito feliz porque percebo que os portugueses têm percebido pela cobertura noticiosa o que se tem passado", confessa, deixando a ideia de que os exemplos das duas visitas de Estado podem ser repetidos em futuras viagens, a bem do esforço que o Presidente da República considera essencial para - ultrapassados os momentos mais difíceis da crise económica - recuperar a "autoestima" do país.

"Para orgulho próprio português, é tão importante sentirem o que se passou em Cabo Verde e o que se passou no Senegal, e o que se poderia passar noutros países do mundo", diz, com a convicção de que as relações com estes "países irmãos" são a prova de que Portugal tem "parceiros" com quem pode contar e que é - também por via dos interesses mútuos e de ferramentas como a língua portuguesa - uma "plataforma diplomática única". Isto mesmo sublinhou Marcelo Rebelo de Sousa, no final de uma visita à ilha de Gorée, no Senegal, um dos países que, mesmo estando fora da CPLP - organização na qual tem apenas estatuto de observador -, tem estreitas relações com Portugal e com a comunidade portuguesa.

Para o último dia de visita ao Senegal estava guardado, logo pela manhã, um dos momentos mais marcantes da visita, a passagem pela Casa dos Escravos, na ilha de Gorée, um dos locais mais importantes na história do tráfico de escravos e que hoje funciona como um verdadeiro memorial.

E se são primeiramente a língua, a cultura e a história que vão servindo de elo de ligação entre Estados, Marcelo Rebelo de Sousa não perde a oportunidade de visitar um espaço que diz muito aos portugueses. Diz a história que terão chegado à ilha em 1444, mas que não terão sido os responsáveis pela construção da casa - erguida em 1776 - a partir da qual os escravos eram enviados para vários pontos do globo.

Depois de visitar, uma a uma, as salas exíguas onde eram guardados os escravos - e após ouvir as explicações do conservador-mor, Eloi Coly, sobre as "injustiças" da época -, Marcelo Rebelo de Sousa não tem dúvidas, trata-se de uma "verdadeira lição de esperança no futuro". Uma mensagem repetida, ainda que noutros contextos, também por Marcelo Rebelo de Sousa, nas visitas de Estado a Cabo Verde e ao Senegal.

Enviado especial TSF/DN