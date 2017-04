Pub

Comissão de Segurança angolana pediu adiamento a menos de um mês da visita devido a "atividades parlamentares inadiáveis"

Ainda não será nos próximos meses que os deputados da Comissão de Defesa vão deslocar-se a Angola. A iniciativa estava a ser calendarizada para este mês, mas o Parlamento angolano solicitou há dias o seu adiamento, adiantou ao DN o deputado social-democrata Marco António Costa.

"A visita ficou suspensa", adiantou o presidente da Comissão de Defesa, explicando que o seu homólogo angolano da Comissão de Segurança, Roberto Leal Monteiro "Ngongo", invocou "a emergência de atividades parlamentares inadiáveis" que iriam colidir com a agenda definida - ainda com carácter provisório - para a ida da comitiva portuguesa a Luanda em abril. Esses motivos, observou Marco António Costa, estarão relacionados com a realização das eleições gerais em Angola, previstas para agosto.

O deputado angolano, na carta enviada à Assembleia da República portuguesa no passado dia 16 de março, reiterou contudo "o desejo de vir" a receber "mais tarde" os membros da Comissão de Defesa portuguesa, "com a dignidade [...] merecida e desejável no âmbito do estreitamento dos laços de amizade e cooperação" entre os dois países.

As relações bilaterais "estão frias", como afirmou (dias após o envio daquela carta) o ministro da Defesa de Angola e candidato à sucessão do presidente José Eduardo dos Santos, general João Lourenço. Na base do comentário do vice-presidente do MPLA estavam notícias sobre a acusação do Ministério Público português contra o vice-presidente angolano, Manuel Vicente, que levaram a congelar por tempo indeterminado a visita a Luanda do primeiro-ministro português, António Costa.

Marco António Costa, na resposta ao general Roberto "Ngongo", considerou "perfeitamente compreensíveis" as razões invocadas por Angola para solicitar o adiamento da visita - destinada a retribuir a que os deputados angolanos fizeram a Portugal no ano de 2009 - porque, observou, existem "inúmeras e imponderáveis solicitações que determinam a natural imprevisibilidade das agendas parlamentares".

Esta ida da Comissão de Defesa a Angola já esteve prevista em 2011, mas a queda do governo e a realização de eleições antecipadas acabou por a inviabilizar, lembrou outro deputado ao DN, assinalando que esta estava a ser preparada "por insistência" dos parlamentares angolanos. Esse facto, sublinhou o mesmo parlamentar, afasta qualquer relação entre o adiar da visita e a tensão político-diplomática que marca atualmente as relações bilaterais. Para o reforçar, lembrou a seguir que há poucas semanas esteve em Angola o próprio secretário-geral da Assembleia da República.

À margem das divergências bilaterais tem estado a cooperação técnico-militar, ao abrigo da qual estão 31 militares portugueses em Luanda, Cabo Ledo, Ambriz e Lobito, segundo dados da tutela. Em curso estão cinco grandes projetos: Núcleo Conjunto de Coordenação, Programa de Ensino Militar em Portugal e apoio à Marinha, ao Exército e à Força Aérea de Angola.

Nos bastidores da preparação da visita surgiu, entretanto, o protesto do deputado socialista João Soares contra a sua eventual exclusão da comitiva oficial.

Numa carta enviada ao coordenador do grupo parlamentar do PS naquela comissão, José Medeiros, João Soares manifestava a sua "profunda tristeza" pela forma como a representação socialista estava a ser preparada. Tendo dito que "a única [visita] que queria fazer seria a de Angola", o ex-ministro da Cultura invocava razões adicionais: "Sou o português no topo do ranking dos ataques personalizados, em editoriais no Jornal de Angola", pelo que a sua presença "em missão oficial da Assembleia da República é, passe a imodéstia, um facto político relevante e um sinal de respeito pelos valores da liberdade."

O deputado José Medeiros escusou-se a comentar o caso ao DN, por ser um assunto interno e porque a visita não estava confirmada nem a composição da comitiva ainda definida.