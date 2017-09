Pub

O anúncio foi feito na reunião pública do executivo pelo presidente da Câmara Rui Moreira. Guilhermina Rego fica na câmara como vereadora sem pelouros

A vice-presidente da Câmara do Porto, Guilhermina Rego, renunciou hoje ao cargo e aos pelouros da Educação, Organização e Planeamento para assumir funções como presidente do conselho de administração da Administração dos Portos do Douro e Leixões (APDL).

O anúncio foi feito na reunião pública do executivo pelo presidente da Câmara, o independente Rui Moreira, que indicou que a intenção de Guilhermina Rego é "manter o mandato em regime de não permanência", ou seja, manter-se-á no executivo, mas como vereadora sem pelouros.

Guilhermina Rego explicou ter sido "nomeada hoje para a APDL", agradeceu a indicação para o cargo "ao primeiro ministro e à ministra do Mar" e aos "dois presidentes de Câmara" ao lado de quem teve "a honra e o privilégio" de exercer funções autárquicas: Rui Rio (PSD/CDS) e Rui Moreira (independente).

Guilhermina Rego, que em 2013 abandonou o PSD para integrar as listas de Rui Moreira, como número três, não fazia parte da atual recandidatura do independente nas autárquicas de 01 de outubro.

Durante o período de antes da ordem do dia da reunião não foi dada qualquer indicação sobre quem assumirá a vice-presidência da Câmara do Porto, ou sobre se Moreira pretende delegar os pelouros que lhe foram entregues pela vereadora.

Guilhermina Rego agradeceu a "todos os vereadores" e "aos dois presidentes de Câmara" com quem trabalhou, citando Rui Rio, ao lado de quem iniciou a vida autárquica, em 2009, tendo assumido o pelouro do Conhecimento e Coesão Social até 2013 (data do fim do terceiro mandato do social-democrata).

A vereadora apresentou também a Rui Moreira um "profundo agradecimento pelo convite feito em 2013" para integrar as listas do independente, bem como "pelo desafio" que lhe lançou, atribuindo-lhe a vice-presidência.

"Agradeço todo o apoio que expressamente me conferiu ao longo destes anos de vida autárquica, que exerci com empenho, dedicação e sentido de responsabilidade", observou Guilhermina Rego.

"Apesar de cessar funções, continuarei ao serviço da cidade", acrescentou.

Moreira manifestou "apreço pela dedicação" da sua vice-presidente e por "todo o trabalho feito", designadamente na área dos Recursos Humanos.

O autarca saudou também a escolha "feita pela ministra do Mar", ao nomear Guilhermina Rego para a presidência da APDL, referindo que "não o fez certamente por razões políticas".

No mandato de Rui Moreira, Guilhermina Rego teve a cargo o Pelouro da Educação, Organização e Planeamento, e as direções municipais de Finanças e Património, de Recursos Humanos e de Sistemas de Informação, bem como o departamento municipal de Educação e o Gabinete de Juventude.

Em agosto de 2013, Guilhermina Rego anunciou a desfiliação do PSD por uma "questão de integridade pessoal" e devido à escolha de Luís Filipe Menezes como candidato do PSD à Câmara do Porto nas autárquicas daquele ano, notando recear que a intenção do social-democrata seria "ignorar todo e qualquer rigor financeiro na futura gestão da cidade".

Na ocasião, revelou que ia apoiar e integrar a lista de Rui Moreira, justificando rever-se "nos princípios essenciais que norteiam a sua candidatura, desde logo no facto de ser considerado prioritário o controlo rigoroso das contas públicas".

Guilhermina Rego nasceu no Porto em agosto de 1971, é licenciada em Gestão de Empresas, mestre em Finanças e doutorada em Ciências Empresariais pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto.

É professora da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e coordenadora da Unidade de Ética e Gestão na Saúde do Serviço de Bioética e Ética Médica desta Faculdade.

Integra a Comissão Científica do Doutoramento em Bioética e é membro fundador da Associação Portuguesa de Bioética, pertencendo à sua direção desde 2002.

Integra ainda diversas associações científicas internacionais, nomeadamente a International Society on Priorities in Health Care.