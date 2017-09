Pub

Uma viatura despistou-se esta noite em Ventosa, Vieira do Minho, e caiu à albufeira da Caniçada, desconhecendo-se ainda quantas pessoas seguiam no seu interior, informou fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro de Braga.

Segundo a fonte, o alerta para o despiste foi dado pelas 20:25.

No local, e de acordo com o Centro Distrital de Operações de Socorro de Braga, estão 33 operacionais, apoiados por 14 veículos, entre os quais dois barcos.

Nos trabalhos de socorro, estão envolvidas corporações de bombeiros de Vieira do Minho, Taipas, Famalicão e Barcelos.

Para o local, foi também mobilizada uma viatura médica de emergência e reanimação.

A GNR também está no local.