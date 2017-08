Pub

Nuno Barreto, adjunto do secretário de Estado das comunidades, vai ser exonerado

O adjunto do secretário de Estado das comunidades Nuno Barreto vai sair do Governo, na sequência do caso das viagens à China pagas pela empresa Huawei.

"Tendo o Adjunto Nuno Miguel Jorge Barroso de Almeida Barreto hoje colocado o seu lugar à disposição do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, foi o mesmo exonerado, nesta data, das suas funções", refere uma nota do Ministério dos Negócios Estrangeiros enviada à Lusa.

A SIC Notícias avançara já que Barreto tinha colocado o lugar à disposição e que José Luís Carneiro decidira exonerar este seu adjunto.

Nuno Barreto explicou à estação de Carnaxide que não pediu a exoneração diretamente, tendo optado por deixar a decisão ao secretário de Estado, por considerar que não violou o Código de Conduta que proíbe governantes e membros de gabinetes de aceitarem ofertas de valor superior a 150 euros.

Barreto afirma, no entanto, que pagou do seu bolso a viagens, tendo o custo da estada e as refeições ficado por conta da tecnológica chinesa.

Nuno Miguel Jorge Barroso de Almeida Barreto é técnico especialista do gabinete do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro.

O jornal Observador noticiara esta quinta-feira uma quebra do Código de Conduta por parte de Nuno Barreto indicando que este "fez uma viagem à China em que a estadia foi paga pela empresa chinesa [Huawei] em janeiro de 2017", já depois de ter sido aprovado o Código de Conduta do XXI Governo Constitucional.