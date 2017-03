Pub

Negócio com o grupo Lone Star será realizado pelo Fundo de Resolução, o que dispensara intervenção do governo

A venda do Novo Banco ao Lone Star não precisa passar pelo Parlamento nem de um decreto-lei do Governo. O negócio será realizado diretamente entre o grupo americano e o Fundo de Resolução, noticia esta quinta-feira a TSF.

A mesma rádio avança que o Estado fica com o poder de vetar venda de ativos do banco. O Governo negociou com a Europa a criação de um novo órgão no Novo Banco que reportará ao Fundo de Resolução - ou seja, ao Banco de Portugal e ao governo - informações de gestão do banco relacionadas com vendas de ativos, diz a TSF. Assim, o Estado poderá vetar a venda de ativos que considere mau negócio.

Entretanto, a RTP3 informa que o Banco de Portugal está reunido com banqueiros para debater a intervenção do Fundo de Resolução na venda do Novo Banco.

As explicações oficiais sobre este processo só serão dadas amanhã, sexta-feira, pelo ministro das Finanças, Mário Centeno, foi hoje anunciado no final do Conselho de Ministros.