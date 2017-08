Pub

Mulher de 74 anos residente em Lisboa entre as vítimas mortais. Familiar que a acompanhava, de 20 anos, está por localizar

Uma mulher de nacionalidade portuguesa, nascida em 1943 e residente em Lisboa, é uma das 14 vítimas mortais do ataque registado na quinta-feira, em Barcelona, disse à Lusa o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas. Deste atentado resultaram 130 feridos, 30 em estado grave e 17 em estado crítico.

O primeiro-ministro, em declarações à imprensa após reunir com a Proteção Civil e Forças Armadas devido à declaração de calamidade, referiu entretanto que está desaparecida a familiar que acompanhava a vítima mortal e que as autoridades estão a fazer todos os esforços para a localizar.

"Infelizmente, confirma-se, para já, o nome de uma portuguesa, nascida em 1943, com residência em Lisboa. É uma das vítimas mortais", disse José Luís Carneiro, adiantando pelo meio-dia desta sexta-feira que a informação fora confirmada "na última meia hora".

Desconhece-se em que contexto a mulher estava na capital da Catalunha, mas sabe-se que uma outra mulher, de 20 anos, a acompanhava, ignorando-se o seu paradeiro, adiantou o governante. Serão avó e neta.

"Encontra-se mais uma portuguesa desaparecida, que terá 20 anos. Estamos a desenvolver diligências para tentar verificar o seu paradeiro", frisou.

O secretário de Estado já informou a família da vítima mortal portuguesa, a quem transmitiu "disponibilidade para apoiar em tudo o que for necessário", nomeadamente na identificação e nos procedimentos para a trasladação do corpo.

Um dos familiares já se encontra em Barcelona, acrescentou.

Segundo as informações recolhidas pelo Governo junto dos hospitais que receberam vítimas do ataque, entre os feridos não há portugueses, realçou, adiantando que há cerca de 35 mil portugueses inscritos nos serviços consulares na região da Catalunha.

"Mas há depois uma população flutuante, sobretudo do fluxo de turismo, fluxo de trabalho, fluxo de investimento, há, de facto, muitos fluxos, que têm como destino Barcelona. Portanto, temos de continuar, como sempre dissemos, a aguardar por todas as informações até às ilações finais", sublinhou o governante.

Em declarações à RTP, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, quis expressar em nome dos portugueses "a dor e o pesar pela morte de uma concidadã numa tragédia provocada pelo terrorismo". O Presidente referiu ainda que o Governo considera que não existe, para já, necessidade de aumentar o nível de alerta em Portugal.

Autor do atropelamento está identificado

As forças de segurança espanholas identificaram já Moussa Oukabir Soprano, irmão de um dos homens detidos na sequência do atentado de quinta-feira, em Barcelona, como o alegado autor do ataque, disseram à Efe fontes policiais.

Segundo as mesmas fontes, Moussa Oukabir está a ser procurado pelas autoridades. É irmão de Driss Oukabir, detido ontem, depois de o seu passaporte ter sido encontrado dentro da carrinha que atropelou mortalmente 13 pessoas nas Ramblas.

Uma mulher ferida posteriormente no ataque de Cambrils morreu, confirmaram esta manhã as autoridades, elevando para 14 o número total de vítimas dos ataques.

Moussa terá acabado de completar 18 anos, e terá chegado a Espanha de Marrocos no dia 13 de agosto, segundo fontes ouvidas pela Europa Press. Não está descartada a hipótese de que o jovem esteja entre os terroristas abatidos em Cambrils.

