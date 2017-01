Pub

Vem aí uma uma homenagem a Soares na toponímia lisboeta. Na Amadora já é nome de praça (ou melhor, rotunda)

Inscrever o nome na história de Portugal é sinónimo de inscrevê-lo em pedra. Leia-se na toponímia, em particular da capital, que já consagra um apreciável número de políticos portugueses. Fernando Medina já deixou antever que Mário Soares vai passar a ser nome de rua - ou de avenida, ou de praça - em Lisboa. Haverá tempo para essa decisão, disse o autarca da capital.

O ex-Presidente da República não tem nome na toponímia lisboeta (a capital tem, aliás, a regra de só inscrever nomes a título póstumo), mas não é preciso ir muito longe para encontrar a avenida e a praça Dr. Mário Soares. Ficam já na Amadora, na freguesia da Encosta do Sol, muito perto da fronteira com Lisboa, e foram inauguradas na presença do próprio, em 2014. Disse então Mário Soares que não era uma "pessoa especial".

A praça - que na verdade é uma rotunda - e a avenida são mais sítio de trânsito do que de pessoas. Em tempos houve ali um bairro de barracas, que deu lugar a uma megarrotunda ladeada por um parque e por pequenas hortas (e mais estradas). É ali ao lado que estão que estão Dulce Rodrigues, de 73 anos, e Teresa Martins, de 79. É um sítio inóspito, sim senhor, "não devia haver outro". E Soares? "Foi um grande homem, fez muitas coisas boas", diz Dulce Rodrigues. "Se não fossem pessoas assim..." Teresa Martins concorda: "Lutou pela liberdade e sofreu muito, casou-se na cadeia, esteve separado da família." Mas "também fez muitas coisas más. A descolonização, aquilo podia ser feito de outra maneira". "Se não fosse assim nunca mais se fazia", riposta Dulce. E foi Soares o maior político português do século XX? "Há quem diga o Álvaro Cunhal..."

Ao fundo da avenida, a placa toponímica com o nome de Soares tem agora uma coroa de flores da Câmara da Amadora, que assim presta ao ex-Presidente da República "uma sentida homenagem". Num parque ao lado, Manuel Silva puxa dos elogios: "Lutou por princípios, foi a vida dele. Acho que a maioria dos portugueses tem boa impressão de Mário Soares."

Dali, das três faixas de rodagem e das seis saídas - sim, a rotunda é maior do que a do Marquês de Pombal e também rivaliza no número de acidentes - saem ligações para a CREL, para a CRIL, para o IC16, para a 2.ª Circular e para a Avenida Lusíada. Nas hortas ao lado cultivam-se batatas, favas, nabiças, coentros, rabanetes, uma longa lista de legumes que compõem a mesa de Maria Ermelinda. E Soares, logo ali ao lado, a dar nome à praça e à avenida, dizendo não ser uma pessoa especial? "Olhe, o Mário Soares faz-me lembrar aquele senhor lá de fora, como é que ele se chamava?...Mandela não era." Soares é tanta coisa que até é nome de rotunda. E também vai ser nome de rua em Lisboa.