Uma colisão entre um camião, um reboque e um táxi, que ocorreu hoje na A1, na zona de Oliveira do Bairro, causou um morto, um ferido grave e outro ligeiro, disse à Lusa fonte dos bombeiros locais.

O acidente ocorreu cerca das 11:55 ao quilómetro 217 da autoestrada A1, no sentido norte-sul.

Segundo o comandante dos Bombeiros de Oliveira do Bairro, Marco Maia, o embate ocorreu quando um reboque estava a remover um veículo ligeiro avariado.

"Estavam a proceder à remoção do veículo e veio um camião desgovernado que embateu no táxi e no reboque", disse o mesmo responsável, que não soube explicar se as vítimas se encontravam fora das viaturas quando ocorreu o acidente.

Os feridos foram transportados para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.

Fonte da GNR disse à Lusa que o trânsito está cortado no local do acidente, na via direita e na berma no sentido norte-sul da A1.