Entrevista a Julian Perelman, professor na Escola Nacional de Saúde Pública

No estudo apontam várias limitações na saúde mental. Quais as que considera mais graves?

Um primeiro grande problema é o acesso. Uma pessoa com uma depressão, mesmo que seja uma situação pontual, não sabe onde se dirigir nem onde procurar cuidados. Em segundo diria que é a questão da continuidade de qualidade de cuidados. Temos tendência para tratar as pessoas de forma excessiva, com idas às urgências, internamentos e reinternamentos. Idealmente deveriam ser tratadas perto de casa e evitar internamentos, que fossem integradas social e profissionalmente. O que impede? Primeiro, a falta de envolvimento dos cuidados de saúde primários na saúde mental e a falta de consciência de que este é um tema prioritário. Porque não se envolvem mais? Penso que é um problema de falta de recursos, tempo, competência e sensibilidade para problemas desta área. O que propomos é um sinal forte de que esta área é prioritária e de que os médicos de família devem ser recompensados por se envolverem nesta área.

O que é preciso modificar nos cuidados de saúde primários?

Há um problema que é genérico: é muito importante que todos os portugueses tenham acesso a médico de família. Por outro, os médicos de família têm indicadores de qualidade da sua prestação. São para a hipertensão, rastreio do cancro e nada ligado à saúde mental. Estão a dar sinal de que saúde mental não é tema prioritário. É um problema. É importante que os médicos de família tenham uma boa ligação aos especialistas. Propomos que cada centro de saúde possa ter acesso a um psicólogo, que visite regularmente para fazer consultas, e que em cada centro seja nomeado um médico de referência para a saúde mental e para discutir os casos regularmente com o especialista e seja pago por isso.

Porque acha que nunca foram criados indicadores?

Essa é uma questão política e até quase filosófica. Penso que é um problema do ponto vista político reconhecer que há um problema de saúde mental na população e enfrentá-lo. Penso que reflete muito a posição da sociedade portuguesa, em que o tema continua a ser um tabu. Temos de dar um sinal de que a saúde mental é um problema do qual podem falar e que vão ser tratadas. A população tem de ter consciência disso. Não se sabe bem que impacto teve a crise na saúde, mas sabe-se é que teve impacto na saúde mental.

Como é o atual modelo de pagamento da saúde mental?

Não difere das outras doenças. Os hospitais são principalmente financiados por volume de atividade. Quanto mais consultas e internamentos, melhor. Na saúde mental é o contrário do que é preciso. A forma de resolver são cuidados mais centrados, próximos de casa, por equipas comunitárias para terem um seguimento regular e contribuir para a reinserção, que é absolutamente essencial. O que propomos é um modelo baseado na pessoa. O hospital é pago por seguir o doente e recebe mais se conseguir segui-lo na comunidade.