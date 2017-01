Pub

Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa colocou os dois homens detidos esta madrugada num centro de instalação temporária

A "existência de sério e concreto risco de fuga, comprometendo a evolução do processo a que deu início com a sua detenção" foi a razão invocada esta sexta-feira pelo Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa para colocar num centro de detenção temporária os dois argelinos que tentaram fugir do aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

Em comunicado, o tribunal informa ainda que um dos detidos, Hichem Guellil, ficará sob custódia do Serviços de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), "para condução ao país de origem, o que deverá ter lugar no mais curto espaço de tempo".

Já o outro, identificado como Mohamed Mechani, ficará a aguardar o decorrer do seu processo judicial.

O tribunal refere ainda que os dois argelinos "se encontram em situação irregular em Portugal".

Os dois homens, que fugiram na quinta-feira e acabaram detidos esta madrugada na estação do Oriente, em Lisboa, sem oferecer resistência, foram hoje presentes a tribunal para primeiro interrogatório judicial.

Os dois homens fugiram na quinta-feira à tarde quando se procedia ao embarque de um grupo de cinco argelinos (quatro homens e uma mulher) num voo com destino a Argel, tendo "conseguido transpor a rede de proteção do aeroporto de Lisboa", explicou, em comunicado, a PSP. Com Lusa