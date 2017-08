Pub

Combate autárquico em Setúbal: A atual presidente chegou à liderança da câmara sadina em setembro de 2006, em substituição de Carlos de Sousa, que abdicou. Nas eleições de há quatro anos conquistou seis mandatos contra quatro do PS, partido que tenta agora reequilibrar as contas, com um quinto vereador

Maria das Dores Meira parte para a corrida à Câmara Municipal de Setúbal com a vantagem confortável de quem guarda no currículo um rol de obras e projetos para exibir aos opositores. Foram anos dourados para a autarca comunista, para quem é chegada a hora de pedir o "reforço da maioria absoluta" conquistada nas últimas eleições. "Não é por mim, é pelos cidadãos desta terra. Sem maioria é muito difícil trabalhar." Tem a palavra o candidato do PS. Conseguirá Fernando Paulino impedir que Dores Meira mantenha a hegemonia? Não será fácil conquistar um vereador à CDU, para empatar a cinco, mantendo o PSD o seu único representante no Largo do Bocage. Mas o candidato socialista vale-se de um termo conhecido do futebolês: "O PS entra em todas as eleições para ganhar."

O também vereador socialista tenta refrear o ímpeto de Dores Meira e coloca a fasquia alta. "Temos como objetivo ganhar a autarquia de Setúbal", assume Fernando Paulino, para quem o PS se afirmou durante os últimos quatro anos como "a única força política capaz de ser a alternativa em Setúbal". Os socialistas já lideraram este municípios entre 1987 e 2001, com um primeiro mandato em coligação com o PSD. Paulino promete vir para a rua durante a campanha para a correria ao voto. E faz estas contas. "Em Setúbal a abstenção é superior a 50%, em algumas freguesias chega a ultrapassar os 60%, um valor muito superior à média nacional." Ou seja: "existe um desafio muito grande por travar", assume, tencionando investir forte nesta faixa abstencionista.

Dores Meira ganhou protagonismo internacional quando no ano passado chegou a presidente do Clube das Mais Belas Baías do Mundo, promovendo a região nos cinco continentes. Já tinha começado a abrir a cidade ao rio Sado, onde hoje acorrem milhares de pessoas à praia da Saúde. Viria a vencer a batalha em torno da reabertura do Forte de São Filipe, um ex-líbris da cidade fechado em 2014 pelo grupo Pestana perante a revolta da população e dos visitantes que frequentemente batiam com o nariz na porta.

Com o vento de feição, deu-se um boom do turismo nunca antes visto. A autarca conquistou o interesse de investidores de vários pontos do mundo e até já anunciou que estão para chegar novos hotéis. A requalificação de vários edifícios culturais - casos da Casa da Baía, Casa da Cultura ou Fórum Luísa Todi - imprimiu nova dinâmica a eventos com projeção nacional e até o problemático Bairro da Bela Vista exibe hoje "cara lavada" à boleia de arte nas empenas dos edifícios e de melhor vizinhança depois de várias reuniões de moradores e festas-convívio com dedo municipal. Já em maio, a semisselvagem praia de Galapinhos, uma enseada na encosta da Arrábida, foi considerada o melhor destino europeu do ano no site de viagens European Best Destination. É este verão a grande atração turística da região.

"Só não cumprimos aquilo que não dependia de nós", sustenta a presidente, apontando o dedo aos atrasos das verbas dos fundos comunitários. "Mas já temos os projetos", ressalva, aludindo à modernização da biblioteca e à construção do Terminal 7, à beira-rio, que pretende ligar a Arrábida, o Sado e a própria cidade. "Temos imensos projetos e obras em andamento para os próximos quatro anos. Do Convento de Jesus à praça de toiros, onde já assinámos o contrato-promessa de compra e venda", insiste, sem receio que a dívida da câmara seja uma pedra no sapato apontada pela oposição durante a campanha. "São cerca de 30 milhões de euros de médio e longo prazo e 20 milhões de curto prazo. A dívida está controlada", garante. Prefere "puxar" pelo património adquirido pelo município como outro argumento para pedir a renovação da confiança dos eleitores. "Porque faz falta", diz, alegando que nestes dois mandatos com maioria absoluta conseguiu fazer obras, mas no tempo da maioria relativa foi um "desastre", recordando a "dificuldade de governar, tendo a cidade andado muito devagar", diz sem hesitar a candidata da CDU que, em caso de vitória, esgota os três mandatos.

Já o candidato socialista faz fé que o eleitorado tenha estado atento às contas da câmara. Fala das "obras de fachada" que estão a dar mediatismo à presidente, alertando que depois falta dinheiro para "pagar aos fornecedores dentro do tempo previsto pela lei. E não temos capacidade financeira para as obras estruturantes", denuncia, lamentando que os munícipes continuem a pagar a taxa máxima de impostos, como o imposto municipal sobre imóveis (IMI) em consequência da elevada dívida. "No espaço temporal de um mandato propomos baixar o IMI da taxa máxima para a taxa mínima, dando assim tempo para que a despesa municipal se possa adaptar a essa realidade", avança acusando a CDU de não baixar o valor do imposto "porque não quer".

Dores Meira chegou à liderança da câmara sadina em setembro de 2006, em substituição de Carlos de Sousa - que renunciou -, garantindo duas maiorias para os comunistas. Há quatro anos conquistou seis mandatos contra quatro do PS. A coligação PSD/CDS elegeu apenas o vereador Luís Rodrigues.

A visão dos concorrentes

Agora, a pergunta é incontornável: Setúbal está melhor? Fernando Paulino admite que todas as cidades do país o estão, mas devolve a pergunta e quer saber se a cidade está melhor do ponto de vista de imagem, ou na "criação de emprego, na aposta da qualificação, num concelho fiscalmente mais justo?", questiona, sem perder de vista o fenómeno turístico que disparou, sem que a cidade esteja "preparada para o receber". Recorre mesmo aos recentes constrangimentos de trânsito na serra da Arrábida para admitir que o caos dos fins de semana "é um sinal claro". Por isso diz que com ele na presidência a aposta será centrada na atração do turismo durante todo ano.

Para a direita sadina sobra a tarefa hercúlea de se tentar intrometer entre o estado de graça de Maria das Dores Meira e a fezada moderada de Fernando Paulino. Há quatro anos, PSD e CDS concorreram coligados e elegeram um só vereador. A 1 de outubro vão surgir separados no boletim de voto, assumindo Nuno Carvalho, o candidato social-democrata, que a sua candidatura tem a ambição de melhorar a votação do partido. "Está na altura de termos uma posição relevante no concelho", diz, recordando que o PSD já ganhou várias eleições de âmbito nacional em Setúbal. A sua candidatura ganhou forma impulsionada por alguns movimentos cívicos, em que se bateu pela redução do IMI e contra a proposta de criação de mais 5 mil lugares de estacionamento pago no centro da cidade. A verdade é que a autarquia viria a retirar a proposta e Nuno cantou vitória.

Pela tentativa de "afirmação" do CDS em Setúbal concorre Ana Clara Birrento, ficando à espera que o eleitorado lhe dê a possibilidade de conseguir "um lugar e uma voz", enquanto a deputada Sandra Cunha foi a escolha do BE para liderar a lista, tendo já alertado que a autarquia tem um "papel importantíssimo" no combate à exclusão social e na "melhoria da mobilidade" no concelho. Luís Teixeira é o candidato do PAN e vai à década de 80 buscar a recuperação do espírito dos ativistas do projeto Setúbal Verde em nome do "desenvolvimento sustentável".

