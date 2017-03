Pub

Ministério da Educação confirma transferência dos valores em atraso. No dia 14, cerca de oito mil famílias beneficiárias de Ação Social Escolar ainda esperavam pela verba.

A poucos dias do final do segundo período - acaba já na próxima semana - está finalmente resolvido o atraso nos reembolsos devidos a duas mil famílias pelos manuais escolares que adquiriram no início do ano letivo.

Numa resposta enviada ao DN, o Ministério da Educação confirma que, "de acordo com a informação prestada pela Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE), o reembolso dos manuais escolares no âmbito da Ação Social Escolar já foi transferido para todas as famílias".

Os alunos abrangidos pelos escalões A e B da Ação Social Escolar têm direito, respetivamente, à comparticipação a 100% ou a 50% dos manuais. No entanto, por vezes as famílias são chamadas a adiantar essa verba, sendo posteriormente compensadas.

No passado dia 14, na Assembleia da República, a secretária de Estado adjunta e da Educação, Alexandra leitão, tinha confirmado a existência de valores por liquidar a duas mil famílias, cujos filhos estudam em 22 agrupamentos de escolas diferentes.