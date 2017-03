Pub

Prevenir a radicalização, controlar a internet, alargar o leque de crimes para financiar o terrorismo e reforçar meios de investigação são ações que os estados-membros devem adotar

Não há tempo a perder, deixa implícito a União Europeia (UE) na diretiva de combate ao terrorismo ontem publicada. Apresenta um vasto conjunto de medidas que os estados-membros devem adotar para prevenir e reprimir os "atos terroristas: uma das mais graves violações dos valores universais da dignidade humana, da liberdade, da igualdade e da solidariedade e do gozo dos direitos humanos e das liberdades fundamentais em que a União se funda" e "um dos atentados mais graves à democracia e ao Estado de Direito".

Em Portugal, os serviços de informações - que avaliam esta ameaça - reconheceram no recém-aprovado Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) que este risco se pode agravar no nosso país, tendo em conta indícios detetados e o caso dos dois refugiados marroquinos que integravam, a partir do nosso país, uma rede de recrutamento jihadista.

O problema é que, apesar de ter sido aprovada em 2015 uma Estratégia Nacional de Combate ao Terrorismo (ENCT), não foram ainda aprovados os planos específicos definidos. Uma "equipa técnica", constituída por representantes das polícias e secretas, integrada da Unidade de Coordenação Antiterrorista (UCAT) ficou com responsabilidade de coordenar esses planos, mas só começou a trabalhar este ano. Questionada pelo DN sobre o estado destes planos, o gabinete da secretária-geral de segurança interna, a procuradora-geral adjunta Helena Fazenda, que comanda a UCAT, não respondeu.

Da prevenção da radicalização e do recrutamento, ao reforço de meios das autoridades que investigam este crime; do bloqueio de sites com conteúdos que façam a apologia do terrorismo ao alargamento do leque de crimes que podem ser associados ao financiamento do terrorismo ou que sirvam para o seu apoio; do reforço da partilha de informações entre as autoridades de cada país e entre estas e as agências europeias, são algumas das medidas da diretiva 541/1017 já aprovada pelo parlamento e conselho europeu (ver coluna).

Boa parte das medidas de natureza penal estão já previstas na lei nacional de combate ao terrorismo, desde a aprovação da ENCT. É nas medidas preventivas, como são exemplo o "Plano de Ação de Prevenção da Radicalização para o Terrorismo", o "Plano de Ação para a Proteção e Aumento da Resiliência das Infraestruturas Críticas, nacionais e europeias", o "Plano de ação Nacional para a Proteção contra as Ciberameaças" e o "Plano de Proteção das comunidades Portuguesas e Interesses Nacionais no Exterior", que não há resultados.

Na prevenção da radicalização têm sido conhecidas algumas ideias, mas apresentadas sem a chancela do SSI. Em janeiro passado, foi o próprio primeiro-ministro, que tutela o SSI, a avançar com a proposta de um maior envolvimento das autarquias na deteção dos sinais de radicalização e uma maior atenção à exclusão social, que pode levar a comportamentos de extremismo violento.

Também a PSP, conforme foi noticiado pelo DN, iniciou um projeto - "Futuro em Segurança"- com as universidades, para envolver a comunidade destes estabelecimentos na prevenção do terrorismo, na deteção de comportamentos de risco e na identificação de sinais de radicalização.

A diretiva europeia sublinha que "a ameaça terrorista cresceu e evoluiu rapidamente nos últimos anos", assinalando o regresso à Europa dos jihadistas que foram combater para a Síria e Iraque como uma "ameaça crescente" para os estados-membros. Uma preocupação também registada pelos serviços de informações, no RASI, em relação aos combatentes de nacionalidade portuguesa.

Medidas urgentes

Financiamento

› A relação entre a criminalidade organizada e o terrorismo é cada vez mais estreita e por isso deve ser tido em conta os vários crimes já identificados como potencial fonte de financiamento do terrorismo: comércio ilícito de armas, petróleo, estupefacientes, cigarros, bens contrafeitos e bens culturais, assim como o tráfico de seres humanos, a coação e a extorsão são alguns exemplos.



Internet

› Devem ser aprovadas medidas legislativas que permitam retirar ou bloquear na internet conteúdos que façam a apologia do terrorismo, incluindo a divulgação de imagens dos atentados e vítimas. A própria consulta de sites deve ser penalizada (exceto para investigação e fins académicos). Descarregar um manual para fabricar um explosivo deve ser criminalizado, por exemplo.



Investigação

› Às autoridades que investigam o terrorismo (em Portugal a PJ e numa fase preventiva as secretas) devem ser dados todos os instrumentos legais usados para investigar o crime organizado: a busca de quaisquer bens pessoais, a interceção de comunicações, a vigilância discreta, inclusive por meios eletrónicos, a captação e manutenção de gravações de som, em veículos e locais privados ou públicos, e de imagens de pessoas, em veículos e locais públicos e investigações financeiras.



Partilha

› O reforço, por todos os meios, da partilha de informações entre as autoridades de cada país, entre os países e entre estes e as agências de coordenação europeia, é uma prioridade máxima. Desde o momento em que há um "suspeito" até à condenação.