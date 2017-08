Pub

Os militantes que solicitaram a desfiliação "recusam, de forma veemente, continuar a desempenhar o papel de meros pagadores de quotas, cuja voz não é ouvida, tida ou achada na tomada de decisão"

Trinta militantes da Concelhia de Pedrógão Grande do Partido Socialista (PS) anunciaram esta quarta-feira ter solicitado a desfiliação do partido face a um "forte descontentamento" perante a estrutura.

Num comunicado do Movimento de desfiliação do Partido Socialista em Pedrógão Grande, assinado por Natércia Coelho, Antonino Baptista e Isaías Lopes, é referido que foi dirigida uma carta ao presidente do PS, Carlos César, e à secretária geral adjunta do PS, Ana Catarina Mendes, a solicitar, "com efeitos imediatos, a sua desfiliação, numa posição insanável, que traduz o forte descontentamento que se vive atualmente no seio desta estrutura".

Os subscritores referem que a carta foi enviada para a sede nacional do PS, na terça-feira, e que foi assinada pelo fundador do PS em Pedrógão Grande, por antigos e atuais dirigentes do partido a nível local e por militantes de base.

Na missiva, os subscritores "recusam, de forma veemente, continuar a desempenhar o papel de meros pagadores de quotas, cuja voz não é ouvida, tida ou achada na tomada de decisão, em especial no que se refere à designação dos candidatos do PS à Câmara de Pedrógão Grande, em que as respetivas escolhas, eleição após eleição, não são da responsabilidade nem correspondem à legítima vontade dos militantes desta concelhia, mas sim de terceiros, tornando-a num lugar inerte, obsoleto, onde a democracia interna não existe, não impera nem é valorizada".

O presidente da Federação Distrital do PS, António Sales, disse à Lusa que "ao órgão federativo não chegou nenhum pedido de desfiliação".

"O que sei é que o Valdemar Alves é o nosso candidato às autárquicas e que foi aprovado pela Comissão Política Concelhia por maioria", acrescentou.

Segundo a missiva dos militantes que pedem a desfiliação, foram "apenas 11 os membros da Concelhia que marcaram presença numa reunião realizada no passado dia 13 de maio, em que foi aprovada a candidatura de Valdemar Alves, uma escolha que mesmo assim não foi unânime, pois teve um voto contra".

Acresce a isto, "o enorme desagrado gerado pelo facto de muitos militantes apenas terem tido conhecimento do nome do candidato do PS à Câmara de Pedrógão Grande pela comunicação social".

Os militantes que se pretendem desfiliar consideram também de "extrema gravidade e absolutamente lamentável que os nomes dos candidatos à Câmara Municipal, Assembleia Municipal e Juntas de Freguesia sejam já do conhecimento público, sem que os mesmos tenham sido aprovados em sede própria, ou seja, em reunião da Comissão Política Concelhia, expressamente convocada para o efeito, o que contraria e viola o normativo legal estabelecido nos estatutos do PS".