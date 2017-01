Pub

Oitenta e um cursos iguais no mesmo distrito e outros com menos de 20 alunos levam Tribunal de Contas a pedir racionalização

O Tribunal de Contas defende que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior corte nos cursos e vagas a disponibilizar pelas instituições públicas. Em causa estão as licenciaturas que se repetem no mesmo distrito - eram 81 em 2012--2013, ano analisado no "relatório específico sobre a caracterização do ensino superior público" - e os que têm menos de 20 alunos e que nesse ano eram 326.

Embora o tribunal admita que os cursos podem ter uma elevada procura e por isso se repetem, lembra que desde 2013-2014 existe um despacho orientador que determina a necessidade de valorização dos processos de coordenação entre as instituições de base regional e nacional, com vista à coordenação da oferta.

A tutela tem vindo a defender que não há instituições a mais, mas que estas devem estabelecer consórcios e partilhar recursos, no âmbito da sua autonomia. Já no governo anterior se tinham lançado as bases para a reforma da rede, mas no pressuposto que seriam as próprias instituições a definir consórcios e parcerias. O DN questionou o ministério sobre a proposta do tribunal de que "a racionalização da oferta educativa e formativa deverá ser ponderada pela Tutela", mas não obteve resposta até ao fecho da edição.

Do lado das instituições, o presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP), António Cunha, refere que esta é "uma questão que tem vindo a ser falada" e que "temos de trabalhar em conjunto". Embora não tenha lido o relatório, por se encontrar fora do país, o reitor da Universidade do Minho reconhece que este "é um problema que se aplica como mais premente ao sistema politécnico". António Cunha desvaloriza, no entanto, esta recomendação do Tribunal de Contas, referindo que este "não parece ser um assunto crítico neste momento".

O DN tentou ainda obter uma reação junto do presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Politécnicos (CCISP), Nuno Mangas, mas tal não foi possível por este se encontrar em Angola, onde estão também o presidente do CRUP e o ministro Manuel Heitor.

No entanto, o presidente do CCISP respondeu ao próprio Tribunal de Contas sobre os cursos com menos de 20 alunos. Explicando que nestes dados são considerados apenas os alunos que entram pelo concurso nacional de acesso (CNA), deixando de fora os alunos dos concursos especiais. Ou seja, existem "muitos pares cursos/estabelecimento que, após os resultados da primeira fase do concurso ou mesmo das três fases, têm menos de 20 estudantes inscritos, ficam completos após as três fases do CNA e contabilizados os inscritos pela via dos CEA [Concursos Especiais de Acesso]", pode ler-se no relatório.

Recorde-se que a lei determina que os cursos com menos de dez alunos matriculados não devem abrir novas vagas no ano seguinte. Porém, há exceções a considerar, como lembrou o próprio Ministério do Ensino Superior, no final da segunda fase de colocações do concurso nacional, em setembro: "Ao contrário do que por vezes é referido, o facto de um curso ter um número de inscritos inferior a dez não coloca em risco a sua continuidade no próximo ano letivo." O despacho tem definido que só não abrem se nos últimos dois anos tiverem um número total de novos inscritos inferior a dez, através de todas as vias de acesso.

Ainda assim, o tribunal defende no relatório que deve ser feito um "levantamento, pelas IESP [Instituições de Ensino Superior Público], das necessidades da oferta formativa existente, de modo a minimizar, designadamente, a abertura de cursos com reduzida procura". Entre 2012 e 2015 fecharam dois mil cursos entre licenciaturas, mestrados e doutoramentos.