Escolhas elevam para nove o número de portugueses à frente de delegações diplomáticas comunitárias.

As embaixadas da UE na Venezuela, Togo e Cabo Verde vão ser chefiadas por três portuguesas, anunciou esta sexta-feira o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).

Isabel Pedrosa (Venezuela), Cristina Martins Barreira (Togo) e Sofia Moreira de Sousa (Cabo Verde) vão ser as novas representantes portuguesas do Serviço Europeu de Ação Externa (SEAE), criado em 2011 e com 139 embaixadas.

Sofia Moreira de Sousa substitui outro português, José Manuel Pinho Teixeira - o único dos portugueses que fez toda a carreira como funcionário europeu nos serviços externos da UE.

As três novas embaixadoras portuguesas da UE juntam-se aos que estão à frente das delegações de Timor Leste, Níger, Brasil, Guiné-Bissau, Colômbia e ONU.

O SEAE, explica o MNE, visa "garantir uma maior coerência e eficácia da política externa da UE" à escala global, garantindo a segurança e promovendo a paz "através de apoio político, económico e prático".

A ajuda ao desenvolvimento, o apoio humanitário e respostas a situações de crise são alguns dos instrumentos usados para alcançar aqueles objetivos.