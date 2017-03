Pub

Três dos sete cidadãos detidos em Abrantes por tráfico de droga ficaram em prisão preventiva, indicou hoje a Polícia de Segurança Pública.

Em comunicado, o comando distrital de Santarém da PSP refere que os sete arguidos, com idades entre 18 e os 50 anos, foram interrogados no Tribunal Judicial de Santarém, na sexta-feira e no sábado, tendo três deles ficado em prisão preventiva.

A PSP deteve, na quinta-feira em Abrantes, sete cidadãos por suspeitas da prática continuada do crime de tráfico de droga, numa operação policial que envolveu dezenas de efetivos policiais e que contou com a colaboração da Unidade Especial de Polícia.

Durante a operação foi também "apreendida quantidade suficiente para cerca de 2075 doses de haxixe, sementes de canábis, liamba, uma balança de precisão e outros utensílios próprios para a preparação e dosagem do produto estupefaciente", duas viaturas automóveis, diversas armas proibidas, telemóveis, 'tablets' e outros equipamentos informáticos.

Segundo a PSP, a ação decorreu de uma investigação realizada pela Brigada de Investigação Criminal da Esquadra da PSP de Abrantes, que culminou com a execução de sete mandados de busca domiciliária e três mandados de detenção emitidos pelo Ministério Público.