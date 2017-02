Pub

Alunos da escola EB 2+3 de Corroios foram acudidas pelo INEM e encaminhadas para o hospital

Treze crianças da Escola EB 2+3 de Corroios foram encaminhadas para o Hospital Garcia de Orta, devido ao que se pensa ser uma intoxicação alimentar. Outras quatro foram mais tarde para o Hospital do Barreiro.

A notícia foi avançada pela SIC Notícias e o DN confirmou, junto do Hospital Garcia de Orta, que treze crianças deram entrada naquela unidade hospital. Queixavam-se de vómitos, dores de cabeça e dores abdominais.

"As crianças têm náuseas e mau estar generalizado. Se não existir agravamento terão alta ainda hoje [segunda-feira]", disse ao DN fonte do gabinete de comunicação do hospital, acrescentando que se trata mesmo de uma suspeita de intoxicação alimentar.

Ao final da tarde os bombeiros da região revelaram ainda que mais quatro crianças foram transportadas para o Hospital do Barreiro.

Ainda não foram confirmadas as causas.

Oito veículos seguiram para o local, juntamente com 14 operacionais e dois técnicos da Câmara do Seixal.

Notícia atualizada às 19:00. Inicialmente tinha sido reportado que apenas das três das crianças tinham sido hospitalizadas.