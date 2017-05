Pub

Secretaria de Estado das Comunidades confirma direitos iguais para todos

A tolerância de ponto que o Governo decretou para o próximo dia 12 de maio, para os funcionários públicos, a propósito da visita do Papa a Portugal, vai além fronteiras, com os serviços de Embaixadas, Consulados e até as escolas públicas portuguesas no estrangeiro a terem direito ao mesmo

Fonte da Secretaria de Estado das Comunidades confirmou esta notícia ao DN, revelando que a mesma "é uma prática comum" quando o Governo decreta tolerância de ponto neste tipo de situações.

Refira-se, no entanto, que alguns serviços que estejam sujeito a marcação não vão encerrar as portas no próximo dia 12.