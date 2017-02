Pub

Ministério Público diz que procurador começou a receber dinheiro estando ainda em funções. Objetivo seria "limpar" processos de Manuel Vicente antes de este chegar a número dois de Eduardo dos Santos

Pela primeira vez, um alto responsável político de Angola foi formalmente acusado pelo Ministério Público português: Manuel Vicente, atual vice-presidente da República de Angola, é suspeito de corrupção ativa sobre um ex-procurador da República, Orlando Figueira, que o investigava. A acusação do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) refere que o primeiro pagamento, de 130 mil euros, ocorreu em dezembro de 2011, numa altura em que orlando Figueira ainda não tinha saído do Ministério Público. Objetivo: arquivar todos os processos do então presidente da Sonangol, que pudessem comprometer as suas aspirações políticas.

