Diogo Freitas do Amaral e o francês Daniel escrevem sobre o amigo Mário Soares

Freitas do Amaral, 74 anos, foi fundador e líder do CDS. De adversário de Soares nas presidenciais de 1986 - as mais polarizadas e participadas de sempre -, passou a amigo do antigo Presidente. Enviou ontem ao DN este testemunho, em forma de carta manuscrita.

Jean Daniel, de 96 anos, é um escritor e jornalista francês, fundador do Le Nouvel Observateur. Nesta foto, de 2005, participa com Soares num comício em Paris a favor do sim no referendo à Constituição europeia. Ofereceu ao DN este artigo publicado no L"Obs.

