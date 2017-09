Pub

O PSD quer esclarecer no Parlamento o que se passou com o desaparecimento de armas dos paióis militares em Tancos, acusando o Governo de querer disfarçar "fracassos e incapacidades".

Numa declaração lida hoje na sede do partido, o deputado Carlos Costa Neves afirmou que o PSD vai "tudo fazer durante a próxima semana para que isto se esclareça e sejam assumidas responsabilidades políticas", sem se referir à maneira concreta de o fazer, como seria uma comissão de inquérito ou convocar o ministro.

"Não deixaremos de partilhar com os portugueses aquilo que se souber", garantiu, afirmando que "tudo se faz para que as situações não se apurem e para que se disfarcem os fracassos e as incapacidades", referindo-se às declarações do ministro da Defesa, Azeredo Lopes, divulgadas hoje numa entrevista ao jornal Diário de Notícias e à rádio TSF.

Na entrevista, referindo-se à falta de provas visuais, testemunhais ou confissão, Azeredo Lopes admite que "no limite, pode não ter havido furto nenhum", frisando que o inquérito em curso ainda não tem conclusões definitivas.

Costa Neves criticou que "sem nenhuma comunicação prévia ao parlamento ou partilha de informação", Azeredo tenha esta declaração, o que o PSD afirma que ultrapassa o ridículo: "Quando se pensa que não pode ser pior, é pior".

O deputado reiterou que os sociais-democratas farão "todas as diligências até ao esclarecimento total do assunto", salientando que se trata de "um assunto muito sério nos domínios da segurança interna e externa".

O PSD está preocupado com a segurança dos portugueses e com a "relação com os aliados" de Portugal, disse Costa Neves, acrescentando que está agora marcada por "vergonha e falta de credibilidade".

Carlos Costa Neves lembrou que já passaram dois meses e meio desde que foi divulgado o desaparecimento de armas e munições militares dos Paióis Nacionais de Tancos.

O "desnorte total" que afirma estar nas declarações de Azeredo Lopes revela "contradições profundas que existem entre os partidos que suportam o Governo" em áreas como a Defesa, Administração Interna ou Justiça, argumentou o social-democrata.

"É por isso que se ocultam factos e esta incompetência existe e se revela com mais força", considerou Costa Neves, afirmando que "não chegam encenações nem fazer de conta".

O PSD dá como garantido que o Governo sabia que havia problemas de segurança na vigilância aos Paióis Nacionais.