O suspeito pelo homicídio de quatro pessoas em São Veríssimo, concelho de Barcelos, saiu cerca das 15:50 do local do crime acompanhado pela Polícia Judiciária e será transportado para as instalações da PJ de Braga.

As quatro vítimas mortais hoje encontradas na Travessa de São Sebastião, freguesia de São Veríssimo, foram também já retiradas do local e estão a ser transportadas para o Instituto de Medicina Legal de Braga.

O suspeito pelos crimes cometidos "com arma branca", um homem de 60 anos, já os confessou, disse hoje o comandante do destacamento da GNR de Barcelos.

Numa declaração sem direito a perguntas, o comandante da GNR explicou ao início da tarde que as vítimas são um casal (ele com 84 anos e ela com 80), uma mulher com 60 anos e outra com 37.

Segundo o comandante, o primeiro alerta apontava para três mortes por esfaqueamento, mas entretanto foi encontrada uma quarta vítima.

A investigação ficará agora a cargo da Polícia Judiciária (PJ).

As quatro vítimas mortais hoje encontradas em São Veríssimo foram esfaqueadas e uma delas foi encontrada na via pública, enquanto as outras três estavam em duas casas, disse à Lusa fonte da GNR.

Outra fonte da GNR afirmou não ser ainda possível estabelecer uma relação entre as vítimas.

Cerca de meia centena de pessoas estão concentradas nas imediações da Travessa de São Sebastião, freguesia São Veríssimo, tendo a GNR criado um perímetro de segurança.

Segundo um familiar de uma das vítimas, que relatou que o agressor lhe pediu para chamar a GNR, o suspeito teve já um processo em tribunal por agressões à sogra.

O presidente da junta de São Veríssimo, João Abreu, relatou no local que as quatro pessoas hoje mortas tinham recusado testemunhar a favor do suspeito num outro processo em que foi julgado por agressão à filha.

Entre as vítimas há uma mulher grávida no sétimo mês de gestação, referiu fonte familiar.