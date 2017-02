Pub

Tudo aconteceu no Porto, em 2013. Supremo Tribunal de Justiça manteve na íntegra o acórdão da Relação do Porto

O Supremo Tribunal de Justiça manteve a decisão da Relação do Porto quanto à condenação de um homem que, com mais cinco, assaltou carrinhas de transporte de valores no Porto em 2013.

Na sua página oficial, a Procuradoria-Geral Distrital (PGD) do Porto explicou que o Supremo Tribunal de Justiça manteve na íntegra o acórdão da Relação do Porto que, por sua vez, confirmou aquele proferido em primeira instância que condenou os arguidos a penas entre os seis e oito anos de prisão.

Os seis arguidos foram condenados a 28 de julho de 2015 por assaltar carrinhas de transportes de valores, lojas comerciais e casas, entre 28 de novembro de 2013 e 25 de junho de 2015, em localidades do distrito do Porto.

Após a decisão judicial, apenas um dos seis arguidos apresentou recurso junto da Relação e do Supremo Tribunal de Justiça.

O tribunal condenou ainda os arguidos pelos crimes de detenção de arma proibida e condução sem habilitação legal.

"Entre os factos que o tribunal considerou provados encontra-se o assalto com ameaça de arma de fogo a uma carrinha de empresa de transporte de valores, a 9 de dezembro de 2013, em Valbom, Gondomar, com a apropriação de 18.156 euros que os funcionários recolhiam do hipermercado para depósito bancário", lê-se na nota da PGD.