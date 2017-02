Pub

Em causa estão declarações proferidas a propósito de José Sócrates

O Supremo Tribunal de Justiça confirmou a decisão do Conselho Superior de Magistratura: Rui Rangel vai ter de pagar uma multa correspondente a 15 dias de salário por não ter respeitado o dever de reserva, avançou hoje o Expresso. Em causa estão declarações efetuadas sobre um caso em concreto, nomeadamente com a Operação Marquês e a detenção de José Sócrates.

Rui Rangel participou num programa especial dedicado em justiça em que fez várias considerações sobre o processo que envolve o ex-primeiro-ministro, embora sempre referindo que não estava a falar de nenhum caso em concreto. Juiz da 9ª secção do Tribunal da Relação de Lisboa, Rangel já apreciou e decidiu favoravelmente um recurso de José Sócrates.

A 24 de setembro de 2015, Rui Rangel determinou que não se justificava a continuação do segredo de justiça na "operação Marquês", o que permitiu que a defesa do ex-primeiro-ministro passasse a ter acesso a todos os autos da investigação.

De acordo com o Correio da Manhã, a decisão do Supremo foi tomada ontem, dia em que o Ministério Público pediu o afastamento do juiz do Tribunal da Relação de Lisboa da apreciação de um recurso interposto pelo arguido José Sócrates, alegando "desconfiança sobre a imparcialidade do magistrado".

Numa nota à comunicação social, a Procuradoria-Geral da República adianta que o pedido de recusa de juiz é feito "por considerar existir motivo sério e grave, adequado a gerar desconfiança sobre a imparcialidade do magistrado judicial".