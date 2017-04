Pub

ERC é uma das entidades que aguarda escolha parlamentar. Ferro Rodrigues sem respostas para Conselho Regulador.

O mandato dos membros da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) já terminou há quatro meses, mas os três membros do Conselho Regulador que resistem ainda não sabem "quando é que ficam livres". PSD e PS continuam sem se entender quanto ao método de nomeação dos quatro nomes que o Parlamento tem de eleger (um quinto é cooptado por estes quatro).

O presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, deixou ontem sem resposta Carlos Magno e Alberto Arons de Carvalho, respetivamente presidente e vice-presidente do Conselho Regulador, que foram recebidos em audiência - só não esteve a vogal Luísa Roseira.

A ERC é uma das várias entidades que está pendurada à espera que o Parlamento se decida, o que levou Ferro Rodrigues a pedir que os partidos se entendessem até 12 de abril para a cerca de meia centena de nomeações contabilizadas que faltam fazer. Mas é a ERC que divide PSD e PS, admitiu ontem ao DN o líder parlamentar social-democrata, Luís Montenegro. Uma questão de "método" de eleição, que não tem ajudado a um entendimento, reconheceu Montenegro. Na segunda quinzena de março, os dois partidos mantiveram uma reunião sem quaisquer desenvolvimentos.

Do lado da ERC, Carlos Magno assegurou que os três membros em funções que restam no Conselho Regulador vão garantir o funcionamento da entidade até que a Assembleia da República desbloqueie a nomeação dos seus novos membros. Ferro Rodrigues não conseguiu responder quando poderão ser substituídos os três membros do Conselho Regulador.

Aos jornalistas Carlos Magno recordou que o anterior conselho esteve em funções nove meses para lá do mandato, embora nessa altura tenha havido eleições pelo meio. Mas, nesta reunião, o presidente da ERC disse que "está na altura" destes três membros ficarem "a saber quando é que ficam livres".