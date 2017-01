Pub

O antigo presidente foi homenageado com um minuto de silêncio por milhares de pessoas presentes na conferência na qual participou António Costa

"Como símbolo de respeito pela memória do antigo primeiro ministro e presidente de Portugal, Mário Soares, que faleceu e que era um bom amigo da Índia, por favor levantem-se e façamos um momento de silêncio pela sua memória". Foi com esta frase que a speaker da Pravasi Bharatiya Divas, a maior convenção indiana dedicada à diáspora do país.

António Costa, orador principal da cerimónia de abertura, agradeceu a homenagem ao antigo presidente, que "teve um papel essencial nas relações entre Portugal e a Índia". "Foi ele", lembrou o primeiro-ministro, "que enquanto ministro dos negócios estrangeiros conduziu o processo de restabelecimento de relações diplomáticas em 1974".

Soares foi o principal responsável pelo acordo assinado em dezembro desse ano, meses após a revolução do 25 de abril, e que pôs fim a quase duas décadas de corte de relações entre os dois países iniciado por Nova Deli em 1955 por causa da recusa portuguesa em entregar as províncias da chamada Índia Portuguesa Goa, Damão e Diu, Dadra e Nagar-Aveli.

Esse papel foi também recordado pelo chefe de governo indiano, Navendra Modi, que apresentou as "condolências ao povo e governo portugueses pelo falecimento de Mário Soares, um grande líder de Portugal e um estadista global".