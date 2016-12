Pub

Antigo presidente da República está internado há duas semanas. De ontem para hoje não houve "alterações substanciais"

O estado de saúde de Mário Soares, 92 anos, "não sofreu alterações substanciais" desde ontem. Segundo o Hospital da Cruz Vermelha, o antigo presidente da República "continua em situação "muito crítica", com "prognóstico muito reservado".

De acordo com o último boletim clínico, lido às 12:00, pelo porta-voz do hospital, José Barata, Mário Soares "continua em coma profundo", sem necessidade de apoio técnico, tendo os sinais vitais nos parâmetros normais.

Questionado se este suporte técnico às funções vitais será disponibilizado caso o antigo chefe de Estado dele precise, o porta-voz da unidade hospitalar respondeu apenas que essa "é uma decisão que cabe ao corpo clínico, que será tomada apenas por eles".

"Os sinais vitais mantêm-se normais e por isso a situação é completamente estável a esse nível", acrescentou ainda.

Sobre a ausência de suporte técnico indicar que os órgãos vitais de Mário Soares não estão com problemas, José Barata admitiu que "é essa a conclusão que se pode tirar".

O porta-voz do Hospital da Cruz Vermelha escusou-se ainda a responder se os médicos consideram que o coma é irreversível, voltando a citar o comunicado, que refere que Mário Soares se mantém em coma profundo.

Internado desde o dia 13 de dezembro, o antigo Presidente fora transferido na quinta-feira dos Cuidados Intensivos para a "unidade de internamento em regime reservado" do Hospital da Cruz Vermelha, depois de sinais de melhoria do estado de saúde.

No entanto, no sábado, um agravamento súbito da situação clínica obrigou ao regresso do antigo chefe de Estado à Unidade dos Cuidados Intensivos.