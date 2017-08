Sismo de 4,3 de magnitude sentido em Lisboa

Pub

Epicentro registou-se a cerca de 4 quilómetros a Este-Nordeste de Sobral de Monte Agraço

Um sismo de 4,3 de magnitude foi sentido esta manhã pelas 7:44 em Lisboa. O epicentro registou-se a cerca de quatro quilómetros a Este-Nordeste de Sobral de Monte Agraço.

O tremor de terra foi confirmado pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O organismo dizia num primeiro comunicado não ter "nenhuma informação confirmando que este sismo tenha sido sentido", mas há relatos de várias pessoas que dizem tê-lo sentido. No Twitter, são muitos os que comentam o facto de terem sentido o abalo, nomeadamente em Torres Vedras, Cascais e Sintra, além de Lisboa.

Os bombeiros voluntários de Sobral de Monte Agraço disseram à Lusa que apesar de "muito sentido", o tremor não originou pedidos de ajuda.

"Foi um pouco assustador. Os vidros à volta tremeram todos, até achei que fossem partir", disse à Lusa Daniela Cardoso, bombeira voluntária daquela corporação, que acrescentou que o abalo foi sentido entre cinco a dez segundos.

Mais tarde, o IPMA indicou que "este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima IV (escala de Mercalli modificada) na região de Sobral de Monte Agraço. Foi sentido ainda com menor intensidade em Lisboa".

Segundo a informação que consta do site do IPMA, tem-se registado alguma atividade sísmica na região de Sobral de Monte Agraço. No dia 15, houve dois abalos com o mesmo epicentro, um de magnitude 2.5 e outro de 2,9.