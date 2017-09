Pub

Miguel Freitas defende que os bombeiros façam o mesmo trabalho dos sapadores florestais, como a limpeza das matas.

O secretário de Estado das Florestas, Miguel Freitas, admite que não lhe "repugna a ideia de que os bombeiros possam também ter intervenção em matéria de prevenção" de incêndios, numa entrevista ao jornal Público, defendendo que os bombeiros façam o mesmo trabalho dos sapadores florestais. Este inclui, por exemplo, a limpeza das matas.

"Temos de trazer a lógica do combate para a prevenção. Só no momento em que conseguirmos que quem está no combate possa fazer prevenção é que conseguiremos vencer o desafio que temos pela frente", acrescentou o secretário de Estado.

Miguel Freitas, que chegou ao governo poucos dias após a tragédia de Pedrógão Grande, garante que no horizonte de cinco anos os gastos entre prevenção e combate estarão equilibrados e as infraestruturas para travar o avanço do fogo concluídas.

O secretário de Estado afirma ainda que "o país não é todo para florestar" e que "entre ter má floresta e não ter floresta, é preferível não ter".

"Temos de fazer escolhas certas para não chegarmos ao verão e ver o país a arder", afirmou.