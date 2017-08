Pub

Graça Fonseca diz que tem sido "tudo demasiado intenso" desde que assumiu homossexualidade em entrevista ao DN. Mas considera as muitas mensagens um sinal de "esperança" contra a discriminação

A secretária de Estado da Modernização Administrativa, Graça Fonseca, recorreu às redes sociais para agradecer as muitas mensagens que tem recebido desde que assumiu ser homossexual, em entrevista ao DN publicada na terça-feira.

"Tem sido tudo demasiado intenso para conseguir escrever seja o que for", começou por desabafar a governante que, no entanto, dedicou depois várias linhas de agradecimento a todos os que a têm contactado desde que deu a entrevista. "São mensagens de esperança, de partilha de situações de discriminação, de agradecimento pelas filhas e filhos que recentemente assumiram a sua orientação sexual. E Isto sim é o que me importa, agora e sempre. Porque, acreditem, afirmar publicamente parte da minha identidade privada não é algo fácil ou que faça de forma leviana. Prezo muito a minha privacidade, a minha liberdade, a felicidade das pessoas que me são próximas e que não quero que sejam atingidas por algo que sou ou faço", contou.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Depois, Graça Fonseca prosseguiu explicando novamente, tal como tinha feito na entrevista, o que a levou a abordar o tema: "Fi-lo porque acredito, mesmo, que fazê-lo pode ser importante para muitas pessoas e para ir mudando mentalidades. Fi-lo como uma afirmação política, mas não por razões políticas ou partidárias. Nunca cederia parte da minha liberdade (e da liberdade daqueles que amo) por razões dessa natureza", garantiu.

"Importa-me pouco (mesmo nada) o que têm a dizer algumas personagens que, transitoriamente, ocupam lugares dirigentes em partidos políticos. Como disse na entrevista ao DN, o que me importa é o DNA dos partidos em Portugal. Também me importa pouco os comentários que atravessam os jornais online, algumas páginas nas redes sociais e outros canais abertos a todas as opiniões, até porque, no geral, nada mais acrescentam além de palavras de ódio e desprezo por pessoas sobre as quais nada sabem (nem querem saber)".