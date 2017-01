Pub

Miguel Guimarães, atual presidente da secção regional norte, eleito bastonário dos Médicos à primeira volta com 73% dos votos

Miguel Guimarães é o novo bastonário da Ordem dos Médicos. Irá assumir funções, ainda desempenhadas por José Manuel Silva, no início de fevereiro. Foi eleito à primeira volta com 10 830 votos, deixando para trás, a longa distância, os outros três candidatos que com ele disputaram a votação. Sem fugir muito à regra, foram poucos médicos que exerceram o seu direito de voto: dos perto de 51 mil clínicos inscritos apenas 14 685 escolhera m o seu representante.

O até agora presidente da secção regional Norte da Ordem dos Médicos foi escolhido por larga maioria: obteve 10 830 votos, 73% do total. Em segundo lugar ficou Álvaro Beleza, que foi presidente do Instituto Português do Sangue e fez parte da direção do PS ao lado de António José Seguro, com 1938 votos. Jorge Torgal e João França Gouveia foram terceiro e quatro classificados, respetivamente.

Atualmente a Ordem tem inscritos perto de 51 mil médicos, mas apenas 29% exerceram o seu direito de voto. Uma realidade muitos parecida à das ultimas três eleições, em que o número de votantes tem estado entre os 20% e os 37%. Ainda assim Miguel Guimarães conseguiu mais votos que os eleitos bastonários em qualquer uma das três últimas eleições: em 2008 Pedro Nunes venceu à segunda volta com 7844 votos, em 2011 José Manuel Silva foi escolhido pela primeira, também à segunda volta, com 8424 votos e em 2013 o ainda bastonário é reeleito - concorreu sem oposição - com 8767 votos.

Porque votam tão poucos médicos? José Manuel Silva, ainda bastonário dos médicos, aponta possíveis explicações . "Ainda não vi os resultados por escalão etário, mas os médicos que se reformam desligam-se mais da vida associativa e os muito jovens ainda não estão tão ligados a ela. Acaba por votar mais o escalão intermédio, que é neste momento o mais deficitário (com menos médicos), o que condiciona um pouco", disse, referindo que a Universidade de Coimbra está a realizar um para avaliar a satisfação dos médicos com a Ordem e a satisfação dos médicos com as condições laborais.

Quem é o novo bastonário

Já uma cara conhecida entre os colegas e também dos cidadãos. Nos últimos ano Miguel Guimarães é desde 2011 presidente da secção regional Norte da Ordem dos Médicos. Natural do Porto, o médico de 55 anos fez a licenciatura na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e é especialista em urologia no Centro Hospitalar do Porto, integrando também, desde 1994, a equipa de transplantes. Até o momento, refere na sua nota bibliográfica, participou em mais de 400 transplantes renais.

Além do SNS, Miguel Guimarães trabalha também no setor privado: inicialmente na Ordem do Carmo e atualmente no Hospital da Lapa e no grupo Trofa Saúde. Na entrevista que deu ao DN, ainda enquanto candidato, questionado sobre se a exclusividade deve voltar a existir no SNS disse que "deve haver possibilidade de os médicos optarem por estarem ou não estarem em regime de dedicação exclusiva, associada à respetiva compensação salarial". Sobre como captar médicos para o SNS defendeu, entre várias medidas, "a oferta de um projeto clínico aliciante e fortes incentivos na formação e condições de trabalho".

Considera que "o acesso à formação especializada está numa situação comprometedora" e é um defensor da redução do número de vagas nas faculdades, afirmando que "o sistema não tem capacidade para formar tantos médicos especialistas com a qualidade exigida". Sobre o estado da Saúde afirmou que é critico e entre os seus compromissos está a criação do "Relatório Branco" da Saúde, em que serão descriminadas todas as insuficiências e deficiências existentes.

Sobre a humanização na relação médico-doente disse que está a ser afetada pela burocratização. "É necessário repensar a situação e a Ordem deve, através dos seus colégios de especialidade, determinar os tempos mínimos aceitáveis para a relação médico-doente", afirmou então ao DN.