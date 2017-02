Pub

Vice-presidente da bancada parlamentar do PSD, Berta Cabral mostra-se otimista quanto a um acordo com o governo na transferência de mais competências para os municípios. Mas a parte mais difícil é a que virá a seguir: o envelope financeiro para as autarquias, a questão que sempre fez cair por terra os projetos de descentralização. O PSD vai ter uma proposta própria de alteração à lei das finanças locais. Quanto à eleição, pelos autarcas, dos presidentes das Comissões de Coordenação Regional , resume assim a posição social-democrata: "Não tem pés nem cabeça".

PSD e PS têm andado de costas voltadas em praticamente todos os temas. Vai ser a descentralização o primeiro ponto de encontro entre os dois partidos?

A descentralização é uma matéria que o PSD privilegia há muito. Há muitos anos que se fala de descentralização, o processo nunca se concretizou, e isso é transversal a vários governos. Mas no último executivo [PSD/CDS] há experiências concretas de descentralização que deram resultado e que importa retomar.

Mas esta é uma reforma de que se fala muito e falha sempre. Porque é que agora vai ser diferente?

Na prática o processo de descentralização não avançava porque não havia as correspondentes verbas para financiar as competências a descentralizar. Quando se avançava num processo de negociação, esbarrava-se na questão financeira. Sempre defendemos que teria que haver o devido acompanhamento de verbas financeiras para poder levar à prática a descentralização. O anterior governo, nas delegações de competências que fez, por acordos e contratos interadministrativos, transferiu para as autarquias as verbas necessárias para poderem exercer as competências que lhes estavam a ser delegadas. Neste momento o que está em causa é a transferência universal de algumas dessas competências. Tem de ser acompanhada pela revisão da Lei das Finanças Locais para poder dotar os municípios dos meios necessários para o exercício dessas novas competências. Meios humanos, materiais, logísticos e financeiros.

Aquando do lançamento deste processo, no ano passado, o ministro adjunto, Eduardo Cabrita, referiu-se à reforma do anterior governo como um "processo atípico" que decorreu de uma "visão centralista e discriminatória da relação com os municípios". Não parece um bom augúrio para o processo que aí vem...

Há aqui duas possibilidades. Há a transferência universal de competências, que é a proposta que fazemos no nosso projeto, e a proposta do governo também vai nesse sentido. Depois há a possibilidade de delegação de competências dos serviços centrais nos municípios - isso faz-se através de contratos interadministrativos. O conjunto de iniciativas do PSD tem as duas modalidades. A transferência de competências universais ao nível da educação, da saúde, do apoio social, da gestão da orla costeira, da gestão territorial, da medicina veterinária, da segurança alimentar. O PSD apresentou simultaneamente uma resolução a recomendar ao governo que, naquilo que for do interesse de ambas as partes, possa fazer com as autarquias contratos interadministrativos na área da saúde, educação e cultura.

Ou seja, indo mais longe nesses casos.

Sim, indo mais longe. É nesse sentido que o pacote que o PSD apresenta vai mais longe que o do governo. Mas não são incompatíveis e, não o sendo, há esta disponibilidade que o governo tem manifestado e que nós acompanhamos, para criar um consenso que permita que desta vez a descentralização avance mesmo. Na minha perspetiva a nossa proposta é mais incisiva, é mais concreta. A proposta do governo é mais ampla, mas julgo que são mais os pontos de convergência que os de divergência.

E não pode haver aqui o risco de existir um entendimento quanto às competências a descentralizar, mas depois o processo esbarrar no montante financeiro a transferir?

Temos que tirar lições da experiência passada. E se essa foi a grande questão que se colocou à descentralização desde 1999, agora temos que eliminar essa barreira. Queremos primeiro chegar a um consenso sobre as funções que vão ser transferidas para depois podermos quantificar e, nessa altura, apresentar uma proposta de alteração à lei das Finanças Locais.

Será o momento mais melindroso deste processo...

Todo este processo, para chegar a bom porto, tem de ser um processo negocial feito com espírito aberto, mas com vontade e capacidade de resolver as questões.

Mas como é que fica esta reforma se no final não chegarem a acordo?

O diploma de transferência de competências tem que prever isso. Tem que prever que uma das condições para a descentralização avançar é a dotação de meios financeiros para o exercício dessas competências. Caso contrário elas não se chegam a concretizar. É a própria lei que vai prever esse travão.

Mas nesse cenário todo este processo acaba da mesma forma que os anteriores: não há descentralização.

As pessoas julgarão os partidos que não criarem condições para que a reforma vá em frente.

Mais de 70% dos municípios têm menos de 30 mil habitantes. Não pode haver aqui um problema de falta de capacidade de resposta à transferência de competências?

A nossa proposta prevê a transferência de competências para as freguesias, para os municípios e para as comunidades intermunicipais, em função da escala. Sempre que as competências abranjam mais do que um município devem ser exercidas pelas comunidades intermunicipais. Por exemplo, uma unidade de saúde. Se serve mais do que um município não deve transitar para uma das autarquias, mas para a comunidade intermunicipal. É lógico que quando estão em causa interesses mais vastos que o de um município, quando este só por si não consegue responder, as competências devem passar para a comunidade intermunicipal.

O timing desta reforma levanta-lhe alguma questão? Estamos em cima das eleições autárquicas...

Esta reforma peca por tardia. Está mais do que na hora de avançarmos, o mais rapidamente que pudermos. E tem que avançar antes do fim desta sessão legislativa [em junho/julho], caso contrário já não entra em vigor para o próximo mandato autárquico. É fundamental que o novo mandato, que vai sair destas eleições de 2017, seja feito já no quadro das novas competências, caso contrário são mais quatro ano de dilação desta reforma.

Não teme que o governo venha a usar esta reforma como bandeira eleitoral nas autárquicas?

Em termos eleitorais... É uma pena que isto não tenha sido feito durante o ano de 2016 e vá cair em cima das eleições autárquicas. Mesmo assim vale a pena correr o risco. É importante que a reforma se faça, há muitos anos que devia ter sido concretizada.

No diploma das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional [CCDR"S]não há hipótese de acordo?

É uma questão totalmente diferente da transferência de competências. Trata-se da transferência de competências para serviços desconcentrados do Estado - porque as CCDR"s são serviços do Estado. Não temos nada a opor que o Estado faça a reforma dos seus serviços, isso é da competência exclusiva do executivo, o que não podemos acompanhar é que o governo proponha uma reestruturação que envolva os autarcas [que passam a eleger os presidentes das CCDR"s], mas mantendo a tutela nos ministérios. Ou seja, as CCDR"s continuam a depender hierarquicamente, funcionalmente, administrativamente, financeiramente dos ministérios. Isso coloca os autarcas na dependência dos ministros, não é aceitável do ponto de vista da autonomia do poder local e da separação de poderes. Não podemos de todo concordar com a proposta que o governo nos entregou, espero que não vingue.

Essa proposta não foi levada ao Conselho de Ministros da última quinta-feira, que aprovou o diploma da descentralização. Acha que é um sinal de boa vontade do governo?

Entendo que reconsiderou a proposta que estava em cima da mesa, porque de facto ela encerra uma contradição em si própria, envolvendo dois poderes que são autónomos, colocando os autarcas numa situação absolutamente inaceitável sem que isso tenha nenhuma vantagem do ponto de vista da funcionalidade das CCDR"S. Entendo isso como um reconhecimento de que a legislação foi feita em cima do joelho e que era preciso reconsiderar. Esta legislação não tem pés nem cabeça e precisa, não é de ser reformulada, é de ser toda repensada. É preciso encontrar uma nova forma de o Estado se reestruturar. Não é por aí que lá vai.

Berta Cabral recusa eleições diretas nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, afirmando que isso seria uma forma "enviesada" de regionalização. Muito mais importante, defende a parlamentar social-democrata, é criar o estatuto dos territórios de baixa densidade, para que as regiões mais desertificadas possam beneficiar de medidas de discriminação positiva. E adianta que o PSD vai voltar à carga com a proposta de partilha das receitas do IVA entre o Estado central e as autarquias.

Deve haver alterações nas áreas metropolitanas?

O governo tem falado muito nisso, mas são apenas declarações políticas, nunca apresentou nenhuma proposta concreta. O PSD já fixou as suas balizas: não aceitamos regionalizações encapotadas. A ideia de eleição direta para os órgãos das duas áreas metropolitanas configurava a criação de duas regiões administrativas no território nacional - as áreas metropolitanas do Porto e de Lisboa - e com isso não concordamos. Não aceitamos uma regionalização a várias velocidades ou encapotada. A regionalização está definida na Constituição, não alinhamos com outras formas, enviesadas, de permitir a criação de regiões administrativas. O país precisa de dar mais poder, mais condições, mais incentivos para desenvolver as áreas menos desenvolvidas, não as que são mais desenvolvidas, que é o caso de Lisboa e do Porto. Isso só acentua as assimetrias regionais. E nós sabemos que o território é muito desigual.

Nesse plano o PSD quer criar o estatuto dos territórios de baixa densidade...

Para nós é essencial, é muito mais importante do que qualquer outra reforma ao nível das CCDR ou das áreas metropolitanas. Queremos evitar que o país continue a avançar a duas velocidades. Tem de haver políticas de discriminação positiva para esses territórios. E a descentralização de competências nos municípios pode con- duzir a que haja políticas de descentralização com medidas adicionais de discriminação positiva.

Que tipo de medidas?

Política fiscal, por exemplo, tem de haver discriminação positiva. A política de apoio às universidades, criar atratividade para as empresas e para as populações, para criar emprego. Isso é o que nós chamamos a criação de um estatuto dos territórios de baixa densidade que depois conduzirá a um conjunto de medidas... Da mesma maneira que há o estatuto da ultraperiferia para as regiões autónomas, temos de ter o estatuto dos territórios de baixa densidade, para que possam ter um estatuto diferenciado e sejam reconhecidos como tal. E para que todas as medidas de âmbito nacional, que as políticas nacionais - seja de habitação, de ação social, financeiras, económica - possam ter medidas concretas, específicas, para os territórios de baixa densidade

Durante a discussão do Orçamento do Estado, o PSD avançou com uma proposta para que haja uma partilha das receitas do IVA entre o Estado central e o poder local. Agora não retomou essa proposta. Porquê?

Optámos por não apresentar, neste pacote de descentralização, medidas de natureza financeira. Consideramos que é importante chegar a um documento definitivo relativamente à transferência de competências para depois as poder quantificar financeiramente e então avançar nesse aspeto. Uma das medidas financeiras que propomos é, de facto, a participação no IVA.

Segundo o primeiro-ministro, no final deste processo o poder local deverá ficar a gerir 19% dos dinheiros públicos, em vez dos atuais 14%. Parece-lhe razoável?

Temos de fazer a quantificação das novas competências que vão ser atribuídas às autarquias. Até lá é prematuro estar a falar de verbas.

A data prevista pelo governo para a conclusão deste processo é 2021. É um prazo razoável?

Tenho lido isso. Nunca tive nenhuma conversa com o ministro [Eduardo Cabrita, ministro adjunto, que tem este dossiê] sobre esse calendário. Da nossa parte faremos tudo para que a reforma se concretize o mais rapidamente possível.