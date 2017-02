Pub

Regularização de emigrantes no Reino Unido é demasiado burocrática, aponta ministro dos Negócios Estrangeiros. Embaixada Portuguesa em Londres vai ajudar MNE britânico

O ministro dos negócios estrangeiros, Augusto Santos Silva reuniu-se hoje em Londres com o chefe da diplomacia britânica, Boris Johnson. O "brexit" foi um dos principais temas em cima da mesa, sobretudo no que diz respeito aos direitos dos cidadãos Portugueses residentes no Reino Unido depois da saída da União Europeia.



Em declarações ao DN, Santos Silva realçou a importância do tema para o governo português "porque nós temos uma comunidade residente no Reino Unido na ordem das 400 mil pessoas (...) e, para nós, a não discriminação e a reciprocidade devem ser os critérios essenciais para chegar a um acordo sobre o respeito devido aos direitos quer dos residentes europeus na Grã-Bretanha, quer dos residentes britânicos na Europa".



Para o governante é por isso fundamental que os emigrantes que vivem no Reino Unido há mais de cinco anos, regularizem a sua situação o mais rapidamente possível solicitando, para tal, um certificado de residência permanente às autoridades britânicas. "Esse título de residência permanente facilitará muito o reconhecimento automático dos direitos que eles têm." - esclareceu.



O ministro reconheceu ainda que muitas "centenas de pessoas, senão milhares" iniciaram já os procedimentos mas "estão a confrontar-se com uma burocracia que nos parece excessiva." Santos Silva afirmou ter alertado Boris Johnson para essa questão e "ele foi muito sensível a isso, e não foi apenas uma sensibilidade discursiva ou retórica, tanto assim que combinámos um método" para tentar reduzir a complexidade do processo.



Ambos os ministros acordaram na colaboração da embaixada portuguesa em Londres que "sistematizará as dificuldades com as quais os portugueses se estão a confrontar e essa síntese será apresentada ao ministério dos negócios estrangeiros britânico para que as autoridades possam fazer o que puderem para facilitar esse processo" porque, salienta Augusto Santo Silva, "a facilitação deste processo é do interesse de todos."



Mas nem só da saída do Reino Unido da União Europeia se falou na reunião. A participação de ambos os países na NATO foi um dos temas de conversa e um ponto no qual ambos os ministros convergem. "Portugal e o Reino Unido são membros fundadores da NATO, entendem ambos que a unidade transatlântica é um fator de estabilização muito importante para a ordem internacional e não há nenhuma razão para que a Europa e a América do Norte não continuem unidas." - afirmou o ministro português.



O futuro das relações bilaterais pós-brexit e a situação dos migrantes no Mediterrâneo foram outros dos temas abordados na reunião de uma hora entre Santos Silva e Boris Johnson.