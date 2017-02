Pub

Projeto deverá dispor de espaço com guarda-sóis, serviço de bar e biblioteca, e pulverizadores de água. Deverá estar funcional já este verão

O concelho de Santo Tirso vai ter uma "praia urbana", projeto que venceu o Orçamento Participativo Jovem (OPJ) 2016, informou ontem a câmara.

Em causa está um projeto orçado em 100 mil euros que envolve uma área de 10 mil metros quadrados e que será desenvolvido no terreno junto ao início do passadiço, ao longo do rio Ave.

Segundo o presidente do município, Joaquim Couto, trata-se de "um projeto que vai de encontro à linha estratégica da autarquia de aproximar a população do rio".

"Faz todo o sentido aproveitar o espaço verde que temos junto ao passadiço, para criar uma zona de lazer durante a época de verão", referiu o autarca.

A futura "praia urbana" de Santo Tirso deverá dispor de espaço com guarda-sóis, serviço de bar e biblioteca, mas o rio não será utilizado para banhos.

"No entanto, sugere-se que existam pulverizadores para os utilizadores poderem refrescar a totalidade do corpo", apontaram os promotores da proposta, somando às sugestões sessões de ginástica ao ar livre, concertos e festas temáticas.

"O nosso objetivo com esta proposta foi promover a ocupação dos tempos livres dos jovens, através da disponibilização de um equipamento de referência no concelho, mas também recuperar a tradição do envolvimento da população com o rio", explicou Rafael Rocha.

Segundo a câmara, a expetativa é que a "praia urbana" de Santo Tirso, proposta de André Paiva, Paulo Ribeiro, Rafael Rocha e Tiago Gonçalves, no âmbito do Orçamento Participativo Jovem, esteja a funcionar este verão.

Esta foi a terceira edição do OPJ de Santo Tirso, na qual, além da proposta vencedora, foram finalistas os projetos "Biblioteca de Jardim", "Ciclovia", "Coreto no Parque D. Maria II" e "Sozinho em Casa".

Da primeira edição do OPJ, em 2014, saiu vencedor a proposta da criação de uma horta urbana que está a nascer junto à Fábrica de Santo Thyrso. A autarquia estima que será inaugurada no primeiro semestre deste ano.

O OPJ de Santo Tirso destina-se a jovens entre os 12 e os 30 anos, visando reunir opiniões e contributos da população jovem do concelho.