Pub

Frio está na origem de roturas que afetam abastecimento de água em vários concelhos de Santarém

A empresa intermunicipal Águas do Ribatejo registou hoje mais de 150 ocorrências nos sete concelhos do distrito de Santarém que serve, devido ao congelamento de água nas condutas de abastecimento, situação que está a afetar alguns milhares de pessoas.

Segundo o gabinete de comunicação da empresa, as temperaturas negativas que se têm feito sentir na região originaram o congelamento da água, o que tem provocado roturas nos canos que são de plástico, bem como avarias em contadores, sobretudo nos que se encontram na rua, sem proteção, como acontece em algumas zonas rurais.

Nelson Lopes apontou o caso de Glória do Ribatejo, no concelho de Salvaterra de Magos, onde "talvez mais de mil pessoas" estão sem água canalizada, estando os serviços, com a ajuda de uma empresa especializada, a tentar localizar a origem da "perda de água significativa" que se está a registar naquela localidade e que se admite ter na origem a rotura da conduta principal devido ao congelamento da água.

Também as povoações de Casalinho, no concelho de Alpiarça, e de Vale de Cavalos, na Chamusca, entre outras, estão sem água, adiantou.

Em alguns casos, a situação descrita não tem a ver com roturas, mas apenas com água que não corre nas torneiras porque congelou, disse.

A Águas do Ribatejo (AR) "tem todas as suas equipas mobilizadas" e acionou as empresas a que recorre em situações de emergência, além de ter reforçado as linhas de atendimento aos clientes, disse.

Além do contacto da empresa -- 263509400 -, em funcionamento até às 18:00, as roturas e avarias podem ser comunicadas depois dessa hora para o número gratuito 800202040, lembrou.

Nelson Lopes afirmou que a empresa se responsabilizará pelas perdas originadas por esta situação excecional que tenham ocorrido entre os contadores e as residências, e que venham a surgir nas faturas dos utilizadores.

"Temos registo de roturas em todos os sete concelhos servidos pela AR. Nunca tinha acontecido uma situação do género", frisou.

A Águas do Ribatejo gere os sistemas de abastecimento de água e de saneamentos dos concelhos de Almeirim, Alpiarça, Benavente, Chamusca, Coruche, Salvaterra de Magos e Torres Novas.