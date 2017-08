Pub

Dois homens, munidos de armas, assaltaram dependência do banco, situado no edifício Brilhante, nas Fontainhas

A dependência do Banco Santander Totta das Fontainhas, Balazar, Póvoa de Varzim, foi assaltada ao início da tarde de hoje por dois homens munidos de armas.

De acordo com fonte oficial do Comando Metropolitano da GNR do Porto o assalto aconteceu às 12:50 e foi efetuado por dois indivíduos do sexo masculino. A mesma fonte desconhece o montante roubado.

A GNR de Póvoa de Varzim esteve no local, mas o caso está agora nas mãos da Polícia Judiciária.