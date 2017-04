Pub

Os vencedores dos jogos da semana passada, receberam o seu prémio após o prazo previsto de 72 horas.

A Santa Casa da Misericórdia atrasou-se no pagamento dos prémios dos jogos da semana passada, tendo ultrapassado o prazo limite de 72 horas que está definido para esse pagamento.

Ao Jornal de Notícias, o Departamento de Jogos Santa Casa reconheceu a incapacidade no pagamento dos ganhos dos apostadores: "Efetivamente, no decurso da semana, existiram algumas perturbações pontuais no processamento do pagamento de prémios superiores a 150 euros", disse ao JN uma fonte oficial da instituição. No entanto, não foi dada qualquer explicação para o atraso.

Os vencedores dos Jogos Santa Casa que ganhem prémios inferiores a 150 euros recebem o dinheiro diretamente dos mediadores, quando o valor é superior é pago por transferência bancária.