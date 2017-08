Pub

No lugar do atual autarca portuense estava uma folha de papel com o seu nome

Depois de, na quarta-feira, se ter realizado o debate televisivo com os candidatos à Câmara Municipal de Lisboa, esta quinta-feira foi a vez de serem apresentadas, em transmissão no cabo, as ideias dos candidatos à Câmara Municipal do Porto.

Manuel Pizarro (PS), Álvaro Almeida (PSD), João Teixeira Lopes (BE) e Ilda FIgueiredo (CDU) marcaram presença, num debate que ficou marcado logo à partida pela ausência do atual autarca portuense, Rui Moreira.

Rui Moreira, ao centro, sentado ao lado de Fernando Gomes, presidente da FPF | Fábio Poço/Global Imagens Facebook

Twitter

O presidente e candidato a novo mandato terá alegado questões de agenda para declinar o convite da TVI24, mas esteve presente no Estádio do Bessa, no Porto, para assistir ao Portugal-Ilhas Faroé, que Portugal venceu por 5-1.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

O debate entre candidatos à Câmara do Porto realizou-se na Fundação Serralves.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.