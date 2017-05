Pub

Em atualização

O atual presidente da câmara do Porto decidiu prescindir do apoio do PS para a candidatura às autárquicas de outubro, segunda avança o semanário Expresso na sua edição online. A decisão terá sido tomada ontem, numa reunião do núcleo duro da candidatura de Rui Moreira, à porta fechada.

Os socialistas tinham formalizado o apoio à recandidatura independente do atual presidente da câmara ainda no ano passado. A cisão surgiu agora após declarações da secretária-geral adjunta do PS, Ana Catarina Mendes, quando deu a entender que uma vitória de Moreira será uma vitória do PS.

