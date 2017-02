Pub

Casos que dão rosto aos números da precariedade no Estado e que olham agora com expectativa para o processo de integração

Uma professora que já leva 27 contratos assinados com o Ministério da Educação e que espera agora um "brinde" do processo de integração dos precários. Uma auxiliar de ação médica que trabalha num hospital, com todas as obrigações dos colegas do quadro, mas tem um vínculo a termo com uma empresa de outsourcing. Um formador do Instituto do Emprego e da Formação Profissional (IEFP) que espera não assistir à "injustiça tremenda" de ver estes trabalhadores excluídos do processo. Um educador social que trabalha há cinco anos em escolas públicas mas que, enquanto técnico especializado, ficou fora do relatório da precariedade. São quatro casos que dão rosto aos números do trabalho precário no Estado, uma situação que afeta 116 mil trabalhadores.

São contratos a termo, recibos verdes, bolseiros, contratos de emprego-inserção. O governo já veio avisar que "muitos milhares" são verdadeiras prestações de serviço, outros vínculos temporários que na verdade respondem a necessidades permanentes. Mas, por outro lado, há realidades que ficaram de fora do diagnóstico do executivo. Só neste grupo estão dois. Os trabalhadores em regime de outsourcing não entraram nas contas. Os técnicos especializados que trabalham nas escolas - educadores sociais, psicólogos, animadores socioculturais, terapeutas da fala, professores de língua gestual - também não. Com BE e PCP a pressionar para que ninguém fique de fora do processo de integração, o governo anunciou entretanto que todos os precários, independentemente de não constarem do relatório, poderão dirigir-se às comissões bipartidas que serão criadas em cada ministério para avaliar a integração caso a caso.

O quadro preciso da precariedade na Administração Pública será conhecido até final do primeiro trimestre deste ano. O processo de regularização deve arrancar até ao próximo mês de outubro.

Cláudia Salazar

E 27 contratos depois...

Cláudia Salazar é professora, dá aulas desde 1997, já lá vão praticamente 20 anos. Duas décadas e ... 26 contratos de trabalho. "Estou prestes assinar o 27º contrato com o Ministério da Educação. Seguidos, praticamente sem interrupção", conta ao DN. Este ano ficou com horário incompleto, pelo que vai trabalhar em duas escolas - uma situação que não é novidade.

"Todos os anos concorremos e ficamos na expectativa, na esperança de ter um horário completo. Mas podemos entrar, como entrei este ano, para um horário de 18 horas. Tenho que ir à procura de outra escola para poder completar o horário", diz a docente. Não pode ser de outra maneira: "Se não for um contrato para um horário completo, de 22 horas, não nos conta como ano de serviço. Basta a diferença de uma hora".

Todos os anos, Cláudia repete as candidaturas: "Para vinculação concorro ao país todo, para contratação concorro para todos os sítios para onde possa ir e vir todos os dias, nem que seja com duas horas de caminho. Na zona norte só não concorro para os concelhos mesmo encostados à fronteira, em Trás-os-Montes". Com duas filhas de 11 e sete anos, a vida já não dá para constantes mudanças - "Não vou pegar nelas, que já andam na escola, e vamos um ano para aqui e outro para acolá".

Houve alturas em que foi assim. Há alguns anos foi parar ao Algarve. "Organizei a minha vida lá, mas as regras mudaram e fui recambiada para o norte. O meu marido ficou no Algarve e eu regressei com a minha filha, que ia fazer dois anos. Voltei para casa dos meus pais, na altura. Foi um ano complicado. O brinquedo preferido da minha filha era o comboio. Entrávamos no comboio e toda a gente sabia que ela ia visitar ao pai, entrava a gritar que ia visitar o pai".

Cláudia Salazar tem alguma expectativa com o processo de integração de precários que aí vem, mas é uma esperança contida, com a desilusão a espreitar. "Não sei se vou ficar. As vagas que vão abrir são poucas para o que existe de precariedade" entre a classe docente. "Somos uns eternos precários", lamenta Cláudia - "Não sei se vou ter esse brinde, mas acho que já merecia, depois de 27 contratos".

Carla Jorge

Quando os precários fazem greve

Carla Jorge começou a trabalhar no Hospital das Caldas da Rainha em 2006. Depois de um curso profissional em geriatria, fez um estágio naquela unidade hospitalar. Foi chamada no último dia: "Perguntaram-me se queria continuar. Disse que sim, disseram-me que entrava no dia seguinte como funcionária do hospital". Entre contratos com o próprio hospital, com empresas prestadoras de serviços ou com os serviços partilhados do Ministério da Saúde, sempre a termo, Carla foi mudando de entidade empregadora, mas mantendo sempre as mesmas funções. Até que , conta a auxiliar de ação médica, é chamada aos recursos humanos para lhe comunicarem que não podia continuar: "Passava a fazer contrato novamente com uma empresa de prestação de serviços". Assim foi, desde 1 de janeiro de 2013, e assim é até hoje. Com a empresa empregadora só tem contacto quando recebe o recibo do ordenado. "Quem faz os nossos horários são as chefias do Centro Hospitalar, respondemos à hierarquia do hospital, as formações são dadas pelo próprio hospital, nas escalas de férias somos incluídos com os nossos colegas do quadro", relata.

Quando a função pública passou para as 40 horas de trabalho, os funcionários em regime de prestação de serviços seguiram o mesmo caminho, "sem aumento de remuneração". "Perguntámos o que é que aconteceria se não assinássemos, responderam-nos que há muito desemprego no país e que facilmente arranjariam pessoas disponíveis para trabalhar 40 horas", conta Carla Jorge. Quando a medida foi revertida, o mesmo não se passou com estes trabalhadores: "Trabalhamos 40 horas e recebemos 35".

Pelo caminho a empresa fez uma cedência de posição contratual para uma outra, houve salários em atraso e uma rara greve de trabalhadores em regime de outsourcing.

Carla Jorge diz que o relatório da precariedade que foi conhecido há algumas semanas "foi um balde de água fria" - "É certo que somos prestadores de serviços, mas somos falsos trabalhadores de outsourcing. Não tem cabimento nenhum, seria da mais elementar justiça estarmos incluídos". "Tenho colegas que estão há 19 anos com este tipo de contratos", diz Carla Jorge, que entre auxiliares de ação médica e pessoal administrativo aponta para um número de 180 pessoas em situação idêntica.

Jorge Paiva

Na escola, mas fora do radar

Jorge Paiva é licenciado em educação social, terminou o ano passado o mestrado na área da intervenção junto de crianças e jovens em risco. Trabalha, desde sempre, a prazo. Primeiro em Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) - trabalhou num lar de infância e juventude - em projetos cofinanciados pelo Estado. "Eram os próprios programas que obrigavam as instituições a contratar a prazo", conta ao DN. Em 2012 concorreu a um concurso do Ministério da Educação e foi colocado numa escola de Lisboa. Um ano depois conseguiu colocação no Porto. Há cinco anos que trabalha para o Ministério da Educação, quatro no mesmo sítio, "com as mesmas funções".

Todos os anos, terminado o contrato a 31 de agosto, o ritual é o mesmo: "O dia 1 de setembro é sempre passado no centro de emprego. Mesmo não tendo direito a subsídio, porque nunca fazemos um ano de trabalho completo". Depois há que esperar pela abertura dos concursos e que a burocracia não atrase muito a entrada numa escola: "Já me aconteceu entrar em finais de outubro. No tempo que não trabalhamos, não temos salário. Se ficar até novembro sem trabalhar fico sem receber salário". Todos os anos "o contrato diz que é para satisfazer necessidades temporárias" do Estado.

Jorge Paiva também não existe no relatório sobre os trabalhadores precários do Estado. No que respeita à Educação, só surgem duas classes profissionais - os professores e os assistentes operacionais. Os técnicos especializados não são referidos - "pura e simplesmente não existimos. Mas existimos e também somos um caso de precariedade no Estado".

Na categoria de técnico especializado entram funções tão diferenciadas como educadores sociais, psicólogos, animadores socioculturais, terapeutas da fala, professores de língua gestual. "Nem o Ministério da Educação reconhece os técnicos especializados como trabalhadores permanentes que são necessários ao funcionamento da escola", lamenta Jorge Paiva. Também este educador social, de 32 anos, aponta efeitos sobre a vida pessoal de um trabalho incerto: "Nunca temos a garantia de ficar no ano seguinte. Tenho um filho de dois anos e na altura pensei no risco de ficar sem emprego no ano seguinte... Acabamos a pensar na parentalidade como um risco". Mais: "Uma coisa básica, pedir um crédito. Não temos essa possibilidade".

Pedro Couto

O problema do horário

Pedro Couto é formador do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) e é um exemplo de um grupo que tem estado na berlinda. Isto porque um dos critérios para a integração no Estado, que ficou escrito no Orçamento do Estado para 2017, passa por ter um horário completo. Ora, os formadores do IEFP que trabalham a recibos verdes têm regras específicas. "Temos um contrato que diz que podemos fazer 120 horas mensais. À partida seria o mínimo que deveríamos cumprir, e temos que estar disponíveis todos os dias das oito da manhã às oito da noite, mas o que acontece é que há meses em que não temos essas 120 horas. O que acaba muitas vezes por sobrecarregar os meses seguintes para, no final do ano, fazermos a média de 120 horas mensais", explica Pedro Couto.

O formador, de 49 anos, aponta "algum receio de que usem o argumento" do horário para os deixar de fora do processo de regularização dos precários, mas sustenta que isso "seria uma injustiça tremenda". Até pelas características das suas funções, a comparação, defende, não deve ser feita com os funcionários públicos (que cumprem um horário de 35 horas) mas com o horário completo de 22 horas dos professores: "Em termos de horas de trabalho efetivo, comparando com um professor, temos o dobro das horas anuais".

Engenheiro informático de formação, Jorge Couto trabalhou para o IEFP entre 2003 e 2007, sempre a recibos verdes, altura em que saiu para trabalhar numa escola. Regressou em 2014, novamente a recibos verdes. Como os restantes trabalhadores precários, aponta consequências na vida pessoal de não ter um vínculo laboral fixo. "Obviamente que tem. Quando se é novo não faz tanta diferença, não se tem uma família a cargo, não se tem créditos, mas depois começa a ser mais complicado andar nesta incerteza", aponta. Dá outro exemplo, que viu ao longo destes anos: "Tive uma colega que esteve num processo de adoção e a instabilidade profissional foi um entrave muito difícil de combater".

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.