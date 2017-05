Pub

Presidente da República esteve à conversa com jovens com Asperger, na Casa Grande da Associação de Síndrome de Asperger

Marcelo Rebelo de Sousa considerou esta quarta-feira que "o país está a ir razoavelmente bem", durante uma conversa com jovens com Asperger, em que falou das suas horas de sono e do papel da família de um Presidente.

Marcelo Rebelo de Sousa visitou hoje a Casa Grande da Associação Portuguesa de Síndrome de Asperger (APSA), na Quinta da Granja, em Lisboa, um espaço de formação e treino de competências sociais e funcionais para jovens maiores de 16 anos.

Numa das salas, encontrou Bruno, Clara, José Carlos e outros jovens sentados frente a frente, aos pares, a fazerem perguntas uns aos outros, e quis-se juntar: "Ninguém me quer fazer perguntas a mim?".

O chefe de Estado sentou-se em frente a Sérgio, a responder a questões sobre os seus gostos e hábitos, mas passado algum tempo Clara pediu para se juntar, e perguntou-lhe: "Senhor Presidente, acha que o país está a ir no rumo certo?".

"Eu acho que o país está a ir razoavelmente bem", respondeu Marcelo Rebelo de Sousa. "Pois, também me parece", concordou Clara. "Então estamos de acordo. Está razoavelmente bem", reforçou o Presidente.

Bruno discordou, "por causa do preço dos petróleos", e mudou de tema, oferecendo-se para ajudar o Presidente da República com os seus conhecimentos sobre "mensagens secretas" e "palavras-passe".

"Eu quando tinha uma palavra-passe muitas vezes era muito simples: 1, 2, 3, 4", revelou Marcelo Rebelo de Sousa, ressalvando que agora já não utiliza senhas tão simples.

"Isso é muito fraco, senhor Presidente", advertiu Bruno. O jovem insistiu que estava disponível para ajudar no envio de "mensagens secretas", mas Marcelo não se mostrou muito interessado.

Outra pergunta colocada ao chefe de Estado foi se "o filho de um Presidente é um sucessor ou não". A sua resposta pronta foi que "não, um filho de um Presidente é um português como qualquer outro".

A este propósito, Marcelo Rebelo de Sousa contou aos jovens que o seu filho "nunca jantou no Palácio de Belém ou almoçou", e que a sua filha "almoçou lá uma vez, no dia de anos".

"Então já temos confirmação. O filho de um Presidente não tem classificação, mas a esposa é a primeira-dama?", inquiriu Bruno.

O Presidente da República começou por responder que "não", e logo acrescentou: "Bom, mas aqui, como não há esposa, não há primeira-dama. Faço eu o acompanhamento das questões que eram, muitas delas, da primeira-dama".

Nesta espécie de entrevista, que durou cerca de meia hora, Marcelo Rebelo de Sousa disse ainda que gosta de pessoas "com ideias novas" e "divertidas", que fica "muito calmo" perante situações difíceis, e que só dorme "quatro horas" por noite, o que levou Bruno a exclamar: "O senhor deve ser um super-homem".

"Não sou super-homem", retorquiu o Presidente, afirmando que se sente cansado e que ainda nesta terça-feira adormeceu inesperadamente no avião do Porto para Lisboa: "Sentei-me e caí assim, redondo, de sono. Não é normal. E dormi quase 35 minutos seguidos. Mau sinal".

No final da conversa, Clara elogiou-o por "criar um certo companheirismo com os cidadãos, uma certa aproximação, coisa que o Cavaco Silva não fazia lá muito", e Marcelo Rebelo de Sousa saiu em defesa do seu antecessor.

"Eu acho que é um bocado injusto isso. Eu acho que o Presidente Cavaco Silva, quando foi primeiro-ministro, teve um grande sucesso desde o início porque era muito próximo das pessoas, era parecido com as pessoas, era diferente dos outros políticos, era um político pouco político", considerou.

No seu entender, Cavaco como Presidente "teve o azar da crise", porque durante esse período os portugueses "começaram a desgostar do Presidente e do Governo, e isso deu a sensação de maior afastamento".

Em declarações aos jornalistas, à saída, Marcelo Rebelo de Sousa descreveu os jovens com síndrome de Asperger como "muitíssimo inteligentes, focados em certos pontos sobre os quais sabem tudo, ou quase tudo", mas "menos sociáveis, porque se abstraem do resto".

"Têm uma grande abstração em termos de sociabilidade, mas naquilo em que se concentram são superlativos, são excecionais, são obsessivos na sua excecionalidade", prosseguiu, referindo que toda a gente convive com pessoas que "têm, em graus diferentes, características destas.