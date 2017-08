Pub

Sociais-democratas cada vez mais distantes dos "consensos" para o próximo quadro comunitário que António Costa tem pedido

Pedro Passos Coelho reagiu com dureza ao discurso de António Costa, sábado, na rentrée do PS em Faro. "Nem uma tragédia como a de Pedrógão deu sentido de Estado e seriedade política ao primeiro-ministro", afirmou o líder do PSD. Já o CDS, também alvo dos ataques do líder do PS, manteve-se em rigoroso silêncio.

Passos Coelho, que falava antes da apresentação da candidatura do PSD a Ribeira de Pena (distrito de Vila Real), comentava assim o facto de o secretário-geral do PS ter dito que "foi preciso chegar a tragédia" (o incêndio de Pedrógão, com os seus 64 mortos) para que o PSD e o CDS "acordassem" para o problema da reforma da floresta.

Para Passos Coelho, o discurso de Costa representou "mais ou menos um clássico" porque "o primeiro-ministro procura esconder o fracasso da sua governação atacando aqueles que denunciam tal fracasso".

"Contradição clara e evidente"

Afirmando que, em 40 anos de democracia, nunca se assistiu a "um espetáculo" como o que está a acontecer atualmente, em que o "país arde e a Proteção Civil mostra-se impotente para resolver a situação", Passos acrescentou que "a Proteção Civil (...) depende do governo" mas "ao cabo de praticamente dois anos de governação (...) o primeiro-ministro acha que a culpa é da oposição".

"Ninguém pode levar isto a sério. Sempre que alguma coisa corre mal, a culpa é da oposição ou do passado, quando as coisas correm bem toda a gente deve favores e elogios ao primeiro-ministro e ao governo. É uma maneira de estar na política, não é a minha seguramente", sublinhou o líder social--democrata.

Segundo explicou, o PSD votou contra grande parte do pacote florestal aprovado recentemente porque "não é reforma nenhuma". Ou seja: "O primeiro-ministro fez uma concessão ao Bloco de Esquerda, fazendo uma espécie de proibição administrativa do eucalipto e chamou a isto a reforma da floresta" e chamar "reforma da floresta àquilo que foi aprovado só pode ser uma caricatura". E há matérias importantes relacionadas com "o ordenamento da floresta e com o cadastro para as quais o governo acordou muito tarde", tendo o PSD já apresentado no Parlamento iniciativas "muito antes de o governo ter acordado" para este assunto. Além do mais, enquanto o PSD queria "discutir o cadastro", o "governo andava a nomear o novo presidente para a Proteção Civil, um novo comandante das operações nacionais e a nomear comandantes distritais".

Ontem à noite, na SIC, Luís Marques Mendes disse que o discurso do líder do PS padeceu de uma "contradição clara e evidente: por um lado, pede consensos ao PSD; por outro lado, critica duramente o líder do PSD". Ora - acrescentou o ex-líder do PSD e comentador político -, "quem quer consensos tem de ter um discurso apaziguador e não um discurso de críticas". Por outras palavras: "Quem critica duramente o adversário não parece muito empenhado em firmar consensos", e assim "este novo discurso dos consensos é apenas para eleitor ver", "para agradar ao povo e ficar bem na fotografia". "Não me parece que seja para levar muito a sério", concluiu Marques Mendes.