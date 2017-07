Pub

Em Sintra, quatro anos depois, o duelo conta com as mesmas personagens principais, mas tem mudanças significativas: o PSD não apresentou uma candidatura própria e resolveu apoiar agora Marco Almeida; já Basílio Horta tem em Ana Duarte uma cartada política com grande simbolismo

Passava já da 1.30 da madrugada quando o Hotel Central de Sintra, sede da campanha dos socialistas locais nas autárquicas de 2013, pôde finalmente entrar em festa. O confronto entre Basílio Horta (PS) e o independente Marco Almeida foi mesmo dos mais renhidos nessa noite de 29 de setembro, sendo resolvido num photo finish de menos de dois mil votos a favor do ex-dirigente do CDS. Quatro anos depois, o duelo reedita-se com as mesmas personagens e promete ser novamente renhido, mas com mudanças significativas: numa cartada com peso político simbólico, o atual presidente tem a correr a seu lado Ana Duarte, a mulher e ex-vereadora de Fernando Seara, antigo presidente do município e candidato social-democrata em Odivelas (Basílio Horta rotula a antiga administradora da empresa Tratolixo como uma "excelente profissional" e colocou-a na 6ª posição da sua lista, em lugar elegível); enquanto o PSD não apresentou uma candidatura própria e resolveu, juntamente com o CDS, o PPM e o MPT, apoiar agora Marco Almeida.

"Ele concorreu como independente nas últimas eleições, foi com esse estatuto que conseguiu esse resultado a cerca de 1200 votos de mim. Agora é indicado por partidos, não é a mesma coisa, por muito que ele quisesse passar essa ideia". Confiante de que a conotação com os partidos será desta vez um ponto contra o rival, Basílio Horta lembra que também é um independente "mas com muita honra em ser apoiado pelo PS", para logo atacar: "já ele não sei se tem honra em ser apoiado pelo PSD".

"Que fique claro", responde Marco Almeida, "eu sou candidato independente e lidero uma lista de coligação alargada que envolve também ex-autarcas do Partido Socialista". Aos 47 anos, este professor de profissão, colocado aliás numa escola do concelho, recorda ao DN que anda há 24 anos ao serviço do concelho. Foi autarca na junta de Freguesia de Agualva-Cacém, vice-presidente de Fernando Seara durante 12 anos e nos últimos quatro vereador da oposição sem pelouros. "O PSD, o CDS, o MPT e o PPM fizeram uma leitura crítica, mas construtiva do que aconteceu há quatro anos, quando decidiram não apoiar a minha candidatura. Eu estou onde sempre estive nos últimos 24 anos: de mangas arregaçadas e disposto a trabalhar na defesa dos sintrenses". Desta vez, o único movimento independente a concorrer no concelho é o Nós, Cidadãos, candidatura encabeçada por Pedro Ladeira, fundador do Movimento de Apoio à Construção do Hospital de Sintra.

Tendo em conta a divisão de mandatos na eleição de 2013 (PS e Marco Almeida alcançaram quatro vereadores cada, enquanto a candidatura de Pedro Pinto pelo PSD se ficou pelos dois mandatos e a CDU alcançou um) e as geometrias alcançadas com sociais democratas e comunistas para viabilizar um executivo socialista em maioria, a esquerda voltar a assumir um papel decisivo caso não haja uma maioria absoluta no dia 1 de outubro. Quando questionado se está disponível para encontrar uma solução semelhante à de 2013, Pedro Ventura, candidato da CDU e atual vereador com responsabilidade pelo licenciamento das atividades económicas e gestão de mercados, responde ao DN que "quando assumimos pelouros é porque nos são garantidas condições de trabalho e independência das nossas propostas. Não se trata do apoio a um executivo maioritário, trata-se de procurar as condições para melhor cumprir o programa com que nos apresentamos a eleições".

Já Carlos Carujo, o candidato do Bloco de Esquerda, que nunca elegeu um vereador em Sintra, afasta qualquer hipótese de uma geringonça a nível local. "Nas eleições autárquicas, ao contrário das eleições legislativas, o partido que tiver mais um voto do que o segundo mais votado terá a presidência da Câmara. De qualquer forma não antecipo o cenário de vitória da direita que se derrotou a si própria". A lista de concorrentes à autarquia conta ainda com Cristina Rodrigues, do PAN, e Paulo Martins, do PNR.

É a economia...

Basta passar por algumas das principais freguesias do concelho e contar os cartazes das candidaturas para perceber o peso esmagador dos dois principais concorrentes. Marco Almeida apostou numa mensagem de proximidade, com apelos à participação e garantias de que contará com a opinião dos eleitores. Quanto a Basílio Horta, os utilizadores do IC19 são brindados com a frase chave da sua candidatura logo à entrada do concelho, junto ao Palácio de Queluz: #é este o caminho para Sintra. E tendo em conta o balanço que faz deste últimos quatros anos, o caminho para Sintra faz-se através da aposta na economia.

"O meu mandato não tem uma conquista, tem três grandes conquistas: o controlo da despesa pública, mais investimento e diminuição dos impostos", defende o candidato do PS ao DN, para logo dar alguns exemplos: "Nos impostos diminuímos seis pontos do IMI; no controlo da despesa, fechámos três empresas municipais, cortámos nas avenças; dinheiro que serviu para aumentar o investimento. Desde logo com destaque para os 30 milhões no novo hospital de Sintra".

Mas aquele que para Basílio Horta é um dos pontos mais positivos do seu mandato, é para Pedro Ventura o alvo dos maiores ataques. "A opção de comparticipar em 30 milhões de euros, enquanto a Administração Central se propõe gastar 21 milhões de euros, na construção de um Hospital de Proximidade, com 60 camas de convalescença (sem camas de internamento), abriu caminho à implantação do Grupo CUF, uma vez que o SNS é incapaz de suprir as necessidades existentes no concelho". Para a CDU o próximo mandato ficará marcado "pela luta tendo em vista a construção de um hospital capaz de responder aos graves problemas existentes em Sintra ao nível dos cuidados de saúde. Ficará ainda marcado pela exigência de criação das infraestruturas e equipamentos públicos inexistentes em, praticamente, toda a área do município", com especial enfoque no parque escolar e nas oficinas dos trabalhadores da câmara.

As prioridades do programa do PS para o futuro passam pelo eixo Verde e Azul, que fará a ligação entre a Serra da Carregueira e o mar. Basílio Horta destaca ainda a mobilidade - "vamos avançar com a circular poente do Cacém" -, ou o trabalho com a Católica e o Montepio para trazer um polo universitário ligado à Medicina para Sintra.

"Puro eleitoralismo" e "gestão eleitoralista", sintetizam Marco Almeida e Carlos Carujo. Para o candidato do PSD e CDS, "o presidente de Câmara é tão eficiente a cobrar impostos, nomeadamente a cobrar IMI, quanto incompetente a apresentar projetos, a desenvolver uma estratégia e a construir o nosso futuro". Marco Almeida defende "menos euros no banco" e "melhores escolas, melhores centros de saúde, mais mobilidade e mais apoio a quem mais precisa". O Bloco de Esquerda acusa o executivo de poupar no investimento que podia minorar o sofrimento da população quando se viveu a maior crise social do Portugal contemporâneo. "Agora, em vésperas de eleições gasta-se sem planear devidamente". Para o futuro, Carlos Carujo entende como prioritárias "a criação de emprego ambientalmente sustentável e de qualidade, a melhoria da rede de transportes públicos, as questões ligadas à reabilitação urbana e ao arrendamento a custos controlados". Lá para a madrugada de dia 2 de outubro se verá quem ganha mais este sprint.