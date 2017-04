Pub

Acrescenta que os dados confirmam "uma sensação de crescimento que começou no terceiro trimestre do ano passado, aparentemente continua, que não é só diminuir o desemprego, é aumentar o emprego"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou esta sexta-feira uma notícia "muito boa" a redução da taxa de desemprego para 9,9%, apesar de já estar à espera que ela acontecesse.

"Foi uma notícia que, nem pelo facto de ser esperada, deixa de ser muito boa", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas, durante uma visita à Feira Ibérica de Turismo (FIT) da Guarda.

O Instituto Nacional de Estatística reviu hoje em baixa de 0,1 pontos percentuais a taxa de desemprego de fevereiro para 9,9%, o valor mais baixo desde fevereiro de 2009, estimando para março uma nova descida para 9,8%.

Marcelo Rebelo de Sousa disse já ser esperada "a descida da taxa de desemprego para valores inferiores a 10% para o ano e chegou este ano".

Na sua opinião, tal "vem confirmar uma sensação de crescimento que começou no terceiro trimestre do ano passado, aparentemente continua, que não é só diminuir o desemprego, é aumentar o emprego".

"Mais de 20 mil empregos", frisou o chefe de Estado, acrescentando que, provavelmente, estão relacionados com o turismo, com "alguns novos investimentos que estão a ser feitos" e com "a instalação em Portugal de novas fundações", de que é exemplo uma espanhola "que vai investir, só por ano, 50 milhões em Portugal".

Marcelo Rebelo de Sousa disse aos jornalistas que, por um lado, "há uma certa moda de Portugal no turismo". Por outro lado, há vários investidores que lhe aparecem a dizer: "estávamos para investir só daqui por três/quatro anos, vamos antecipar um ano ou dois".

"Isso tem como resultado o aumento do emprego. É bom, muito bom", sublinhou.