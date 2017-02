Pub

O alerta foi dado às 19:45 e a pessoa desaparecida é uma mulher com cerca de 40 anos. Grupo estava a ver o mar

Quatro pessoas foram arrastadas pelo mar esta tarde na praia da Costa Nova, em Ílhavo. Três foram resgatadas e assistidas no local e há buscas por uma quarta, confirmou ao DN fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Aveiro. Os bombeiros estão no local a fazer buscas.

O alerta foi dado às 19:45, segundo fonte da autoridade marítima, e a pessoa desaparecida é uma mulher, de cerca de 40 anos.

"Tivemos dez pessoas que vieram observar o mar. Quatro aproximaram-se de mais e foram arrastadas. Três delas saíram da água e uma senhora, com cerca de 40 anos, está desaparecida", disse à Lusa o comandante da Capitania do Porto de Aveiro, Carlos Isabel.

Segundo o mesmo responsável, o incidente ocorreu junto ao segundo esporão da praia da Costa Nova. "Tenho uma lancha a tentar sair à barra, porque está um mau tempo tremendo, e temos policia apeada no local, com viaturas todo-o-terreno", adiantou.

Outros relatos dão conta de que o grupo, originário de Tondela e Águeda, segundo o JN, estaria a fazer um ritual. No local foram encontrados objeto como velas e colares, bem como alguns alimentos.

O adjunto de operações da Proteção Civil, Marco Martins, salienta ao DN, no entanto, que não há confirmação de que haja uma quarta pessoa desaparecida dentro de água. Segundo o responsável, as três vítimas que foram resgatadas estavam em hipotermia e estão a ser transportadas para o Hospital de Aveiro. "Nenhuma das pessoas que foi resgatada disse com certeza se havia ou não mais outra pessoa com eles."

