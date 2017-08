Pub

Fim de semana com grandes concentrações como o Red Bull Air Race, no Porto, leva a medidas especiais de todos os comandos

A Direção Nacional da polícia enviou ontem uma "orientação para todos os com andos do país para que se reativem as medidas definidas no pós atentados de novembro de 2015, em Paris", adiantou ao DN o intendente Hugo Palma, porta-voz da Direção Nacional da PSP. Ou seja, reforço da prevenção terrorista em grandes eventos com "patrulhas conjuntas com elementos da Unidade Especial de Polícia e também através de perímetros alargados de segurança que incluem colocação de pilaretes e blocos de cimento para impedir o cruzamento de peões e veículos".

Estas medidas eram já válidas para o dia de ontem com o jogo da Seleção com as Ilhas Faroé no Estádio do Bessa, no Porto, mas estavam especialmente previstas para "um fim de semana cheio de grandes eventos", como o Red Bull Air Race, sábado e domingo, no Porto, as Noites Brancas, em Braga, a Festa do Avante, no Seixal, e o Festival Internacional da Cultura, em Cascais, que inclui já no sábado o concerto de Jorge Palma à noite, na Cidadela. Haverá também equipas cinotécnicas (binómio homem-cão) em alguns destes locais.

Em Lisboa, implicava também, e já apartir de ontem, o reforço das equipas de patrulhamento conjunto com elementos do Corpo de Intervenção em zonas mais sensíveis pela elevada afluência turística, como o Chiado, a Baixa, o Cais do Sodré, a Avenid a da Liberdade e o Marquês de Pombal. "Não vai haver reforço de segurança em embaixadas porque não recebemos nenhuma ameaça concreta, nem no aeroporto, onde já temos efetivos da Unidade Especial de Polícia a patrulhar o recinto", explicou o intendente Hugo Palma.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Como adiantou o oficial, antes desta orientação, a PSP ainda estava muito virada para o policiamento de Verão nas praias e nas operações controlo do álcool. A partir de ontem o esforço da corporação volta a centrar-se na prevenção terrorista, que se tornou mais premente depois do atentado de Barcelona, a 17 de agosto. "Em Lisboa, zonas onde já regular ver patrulhas reforçadas por elementos da Unidade Especial de Polícia, voltam a ter essa maior presença policial. Na capital e no Porto já há essa rotina de prevenção. Nos outros comandos, menos habituados a estas medidas, haverá também esse reforço, como será o caso do de Setúbal com a Festa do Avante, em que se prevê a colocação de obstáculos".

Há também acordos com os promotores dos eventos e as câmaras municipais para a colocação de barreiras físicas que impeçam a transposição dos eventos por veículos. Estas medidas especiais de segurança foram visíveis na Passagem do Ano no Terreiro do Paço, em Lisboa, com a colocação de pilaretes, barreiras de cimento e até carros patrulha da PSP atravessados para evitar a passagem por carros, e também nas Festas de Lisboa, em que a Avenida da Liberdade e os maiores arraiais foram contemplados com perímetros de segurança alargados.

O regresso de milhares de portugueses das férias de Verão a partir deste fim de semana faz também parte das preocupações da polícia. Ontem, desde as 15.00, foram indicadas operações stop da PSP em Chelas (na Bela Vista, junto ao Pingo Doce), Rotunda do Relógio, ponte de Carenque (Belas), Av. Infante D. Henrique, Rossio (dos dois lados), rotunda da Universidade em Monsanto, Campo dos Mártires da Pátria, Restauradores, Técnico e Carnaxide. Estas medidas são também tomadas por outras polícias europeias.