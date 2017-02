Pub

A PSP do Porto divulgou hoje a detenção de 21 pessoas em operações de prevenção criminal, fiscalização rodoviária e fiscalização em estabelecimentos desenvolvidas nas cidades do Porto e de Gondomar durante este fim de semana.

As 21 detenções incluem sete por condução sob o efeito de álcool, quatro por posse de armas proibidas, quatro por prática de jogo de fortuna ou azar, três por tráfico de estupefacientes, uma por mandado, uma por desobediência e uma por condução de veículo automóvel sem habilitação.

Durante as várias operações desenvolvidas através do efetivo da 1.ª Divisão Policial e da Divisão Policial de Gondomar foram fiscalizados 311 condutores, 284 dos quais submetidos ao teste de álcool no sangue, e identificados 121 cidadãos no âmbito do combate ao consumo e tráfico de estupefacientes.

A PSP apreendeu também 58 doses de haxixe, oito documentos de viaturas, duas embalagens de aerossol de defesa (gás pimenta), dois bastões e uma máquina de jogo de fortuna ou azar.

Foi também recuperado um veículo ligeiro de passageiros que tinha sido furtado, conforme queixa apresentada na PSP no passado dia 11 de fevereiro.